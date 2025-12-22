Triplo homicídio: bilhete misterioso é encontrado durante reforço policial

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante ações de patrulhamento em Marechal Rondon nesta segunda-feira, 22,, que fazem parte das investigações pela morte dos três trabalhadores de internet em Alto de Cabrito, os policiais encontraram um papel com bilhete direcionado aos policiais.

Segundo a Secretaria de Sagurança Pública (SSP), no papel recolhido no chão pelos militares, a pessoa agradece pela ação e sinaliza que outros indivíduos também participaram do crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Obrigado, Polícia. Agente não aguenta mais esses covardes. Esse que morreu estava. Falta os outros que andava com ele. Pega esses vermes”.

Segundo a SSP, informações sobre integrantes da facção na região de Marechal Rondon podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

Bilhete foi localizado pelos policiais | Foto: Divulgação SSP

Prisões

Até o momento, a Polícia Civil capturou dois envolvidos.

Jonatas Amorim — teve o mandado de prisão cumprido no bairro de São Marcos, neste domingo, 21.

Jeferson Caíque Nunes dos Santos , conhecido como “Badalo” — reagiu à abordagem policial no bairro de Massaranduba e morreu durante o confronto.

Ambos respondem ao Bonde do Maluco (BDM), facção responsável por comandar o triplo homicídio.

Reviravolta

Após uma semana de investigação, as apurações sobre a morte dos três trabalhadores de uma empresa de internet, executados no Alto do Cabrito, tiveram um importante avanço que ajudou na captura de dois envolvidos.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, a corporação descartou totalmente a tese de que os trabalhadores teriam sido mortos por causa do não pagamento do chamado “pedágio” — valor cobrado pelo tráfico para que profissionais do ramo atuem em determinadas regiões de Salvador.

A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa realizada pelo delegado nesta segunda-feira, 22.

Segundo ele, as investigações apontam que pode ter existido um “engano” por parte dos homicidas, integrantes do Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com o delegado, os traficantes acreditaram que os trabalhadores estariam instalando câmeras para observá-los, a pedido de mandantes da facção rival, o Comando Vermelho (CV).

As vítimas foram identificadas como:

Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos

Jackson Santos Macedo, de 41 anos

Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

Relembre o crime

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite de terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador.

De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sinais de tortura e com as mãos amarradas.