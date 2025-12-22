ESTUPRO VULNERÁVEL
Homem é preso suspeito de estuprar enteada com deficiência intelectual
Crime foi descoberto por familiar da adolescente de 14 anos
Por Andrêzza Moura
Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 22, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, suspeito de estuprar uma adolescente, de 14 anos, com deficiência intelectual.
Segundo informações do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), o crime foi descoberto após um familiar da vítima chegar à residência onde ela mora e flagrar a situação. O homem, que é ex-companheiro da mãe da garota, conseguiu fugir, mas foi localizado em seguida.
Ele estava escondido na zona rural do município e foi preso por investigadores do Serviço de Investigação (SI) do Neam, e, em seguida, conduzido à delegacia, onde foi autuado por estupro de vulnerável e permanece custodiado à disposição da Justiça.
