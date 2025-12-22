Menu
HOME > POLÍCIA
ESTUPRO VULNERÁVEL

Homem é preso suspeito de estuprar enteada com deficiência intelectual

Crime foi descoberto por familiar da adolescente de 14 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/12/2025 - 19:20 h
Homem foi preso em flagrante, após tentar se esconder na zona rural do município
Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 22, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, suspeito de estuprar uma adolescente, de 14 anos, com deficiência intelectual.

Segundo informações do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), o crime foi descoberto após um familiar da vítima chegar à residência onde ela mora e flagrar a situação. O homem, que é ex-companheiro da mãe da garota, conseguiu fugir, mas foi localizado em seguida.

Ele estava escondido na zona rural do município e foi preso por investigadores do Serviço de Investigação (SI) do Neam, e, em seguida, conduzido à delegacia, onde foi autuado por estupro de vulnerável e permanece custodiado à disposição da Justiça.

