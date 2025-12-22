INVESTIGAÇÃO
Instrutor de capoeira é preso suspeito de estuprar idosa de 72 anos
Além do abuso sexual, vítima relatou ter sido agredida fisicamente, com socos e puxões de cabelo
Por Leilane Teixeira
Um homem que possui quatro registros policiais por estupro foi preso neste domingo, 21, suspeito de abusar sexualmente a vizinha, uma idosa de 72 anos, no município de Santana, no oeste da Bahia.
De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o crime ocorreu na noite de sábado, 20, após o suspeito, que atua como instrutor de capoeira, enganar a vítima para que ela entrasse em sua residência.
Segundo relato da idosa, o investigado afirmou que uma conhecida dela estaria no interior do imóvel e gostaria de conversar. Ao entrar na casa, a vítima foi surpreendida. Além do abuso sexual, ela relatou ter sido agredida fisicamente, com:
- socos;
- e puxões de cabelo.
Ainda conforme a polícia, a vítima contou que o suspeito tentou forçá-la a usar cocaína, mas não conseguiu. A agressão só cessou quando um conhecido bateu à porta da residência e questionou o que estava acontecendo. Nesse momento, a idosa aproveitou para fugir e pedir ajuda.
Atendimento médico
A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando hematomas pelo corpo e sangramento. Após os primeiros socorros, ela foi levada para o Hospital Municipal de Santana.
Após o registro da ocorrência na delegacia da cidade vizinha de Santa Maria da Vitória, policiais militares foram acionados e localizaram o suspeito. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava alterado e tentou resistir à prisão.
O homem foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça. Inicialmente, ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.
