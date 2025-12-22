Instrutor de capoeira é preso suspeito de estuprar idosa de 72 anos

Polícia Civil prende mulher integrante de organização criminosa - Foto: Reprodução | PCBA

Um homem que possui quatro registros policiais por estupro foi preso neste domingo, 21, suspeito de abusar sexualmente a vizinha, uma idosa de 72 anos, no município de Santana, no oeste da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o crime ocorreu na noite de sábado, 20, após o suspeito, que atua como instrutor de capoeira, enganar a vítima para que ela entrasse em sua residência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo relato da idosa, o investigado afirmou que uma conhecida dela estaria no interior do imóvel e gostaria de conversar. Ao entrar na casa, a vítima foi surpreendida. Além do abuso sexual, ela relatou ter sido agredida fisicamente, com:

socos;

e puxões de cabelo.

Ainda conforme a polícia, a vítima contou que o suspeito tentou forçá-la a usar cocaína, mas não conseguiu. A agressão só cessou quando um conhecido bateu à porta da residência e questionou o que estava acontecendo. Nesse momento, a idosa aproveitou para fugir e pedir ajuda.

Atendimento médico

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando hematomas pelo corpo e sangramento. Após os primeiros socorros, ela foi levada para o Hospital Municipal de Santana.

Após o registro da ocorrência na delegacia da cidade vizinha de Santa Maria da Vitória, policiais militares foram acionados e localizaram o suspeito. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava alterado e tentou resistir à prisão.

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça. Inicialmente, ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.