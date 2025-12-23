Agente de trânsito é morto ao tentar salvar mulher de agressão

- Foto: Divulgação/PMSP

Um agente de trânsito foi morto, nesta segunda-feira, 22, ao tentar salvar uma mulher que estava sendo vítima de agressão. Nelson foi atropelado pelo agressor e caiu do viaduto Rodoanel, em São Paulo, após o impacto.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher conseguiu escapar das agressões e foi socorrida para um hospital da região. O estado de saúde dela é estável.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agressor foi preso

Horas após cometer o crime, o suspeito foi preso. A identidade do motorista e da ex-companheira não foram divulgadas.

O caso está registrado como homicídio e tentativa de feminicídio no 1º DP de Mauá.