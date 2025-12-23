Menu
POLÍCIA
CRIME

Agente de trânsito é morto ao tentar salvar mulher de agressão

Vítima foi atropelada e arremessada de viaduto

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 9:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Agente de trânsito é morto ao tentar salvar mulher de agressão
-

Um agente de trânsito foi morto, nesta segunda-feira, 22, ao tentar salvar uma mulher que estava sendo vítima de agressão. Nelson foi atropelado pelo agressor e caiu do viaduto Rodoanel, em São Paulo, após o impacto.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher conseguiu escapar das agressões e foi socorrida para um hospital da região. O estado de saúde dela é estável.

Agressor foi preso

Horas após cometer o crime, o suspeito foi preso. A identidade do motorista e da ex-companheira não foram divulgadas.

O caso está registrado como homicídio e tentativa de feminicídio no 1º DP de Mauá.

Agente de trânsito feminicídio HOMICÍDIO prisão do agressor São Paulo Violência contra a mulher

x