Agente de trânsito é morto ao tentar salvar mulher de agressão
Vítima foi atropelada e arremessada de viaduto
Por Luiza Nascimento
Um agente de trânsito foi morto, nesta segunda-feira, 22, ao tentar salvar uma mulher que estava sendo vítima de agressão. Nelson foi atropelado pelo agressor e caiu do viaduto Rodoanel, em São Paulo, após o impacto.
Segundo informações da Polícia Militar, a mulher conseguiu escapar das agressões e foi socorrida para um hospital da região. O estado de saúde dela é estável.
Agressor foi preso
Horas após cometer o crime, o suspeito foi preso. A identidade do motorista e da ex-companheira não foram divulgadas.
O caso está registrado como homicídio e tentativa de feminicídio no 1º DP de Mauá.
