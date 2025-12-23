Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Quarto suspeito de matar técnicos de internet em Salvador é preso

Homem se entregou na madrugada desta terça-feira, 23

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/12/2025 - 9:11 h
Dois suspeitos foram localizados no domingo, e o terceiro foi encontrado na segunda-feira
Mais um envolvido no triplo homicídio de operários de internet, foi preso em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o acusado, que participou diretamente da execução das vítimas, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na madrugada desta terça-feira, 23.

Com este preso, já foram alcançados pela Polícia Civil quatro envolvidos nos crimes contra os trabalhadores, cujo caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS). O segundo acusado de participação na execução das vítimas foi ouvido, passou por exames de lesões no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição da Justiça.

Também na noite de segunda-feira, 22, outro suspeito teve o mandado de prisão cumprido ao se apresentar no Departamento. Ele é um dos citados pelos comparsas em um vídeo que circulou nas redes sociais, onde os criminosos suspeitaram que os técnicos estariam instalando câmeras de vigilância.

Durante a Operação Signum Fractum, deflagra no domingo, 21 em Marechal Rondon e mais dois bairros de Salvador, foram alcançados dois acusados. Um foi localizado em São Marcos e teve o mandado de prisão cumprido. Já Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, entrou em confronto com as equipes da Polícia Civil, foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Ele é suspeito de ser um dos executores do triplo homicídio.

Imagem ilustrativa
Foto: Tony Silva / Ascom-PCBA

Relembre o caso

Ricardo Antônio, Jackson Macedo e Patrick Vinícius estavam fardados e se preparavam para iniciar um serviço no bairro do Marechal Rondon quando foram mortos. Os corpos apresentavam marcas de tiros, além de mãos e pés amarrados, segundo informações da Civil a reportagem.

A ofensiva para esclarecer o caso mobilizou pesado efetivo. A operação contou com agentes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Mais de 50 policiais participaram das ações.

HOMICÍDIO investigações Polícia Civil prisão Salvador segurança pública

