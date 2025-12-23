Menu
POLÍCIA

Criminosos invadem residência e executam homem no interior da Bahia

Segundo testemunhas, mais de dez disparos foram efetuados durante a ação criminosa

Luan Julião

Por Luan Julião

23/12/2025 - 13:29 h
Até o momento, ninguém foi preso.
Até o momento, ninguém foi preso.

Um homem foi assassinado a tiros após a residência onde estava ser invadida por homens armados, na madrugada desta terça-feira, 23, na Rua do Café, no município de Itiruçu, no interior da Bahia.

Segundo informações preliminares, um grupo de suspeitos chegou ao local, invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. O homem foi identificado inicialmente como Ivanildo, com idade aproximada de 40 anos.

Testemunhas e vizinhos relataram ter ouvido ao menos dez disparos durante a ação criminosa. O corpo da vítima foi encontrado no quintal da residência, após a fuga dos autores.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 93ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após a denúncia de uma pessoa caída ao solo, sem sinais vitais, atingida por disparos de arma de fogo. No local, os militares constataram o óbito e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

Até o momento, ninguém foi preso.

x