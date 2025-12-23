Menu
Jovem é executado a tiros dentro de residência no interior da Bahia

Polícia Militar realizou buscas, mas ninguém foi preso até o momento

Luan Julião

Por Luan Julião

23/12/2025 - 15:42 h
Caso será investigado pela Polícia Civil da Bahia -

Um jovem foi brutalmente executado no município de Lapão, no interior da Bahia, na madrugada desta segunda-feira, 22. O crime ocorreu no bairro Nova Esperança e gerou grande comoção entre moradores da região.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada inicialmente apenas como Joan. Ele teria sido assassinado a tiros dentro de uma residência. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que, durante a madrugada, uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo deu entrada no Hospital Municipal de Lapão, após uma ocorrência registrada na Avenida Antônio Oliveira, na região central da cidade.

Guarnições da PM realizaram rondas e buscas na tentativa de localizar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar a autoria e a dinâmica do homicídio. A identidade completa da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.

x