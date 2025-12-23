Morte de trabalhadores de internet: conheça os 2 envolvidos que seguem foragidos

Igor Tarso à esquerda e Adriel Santos à direita - Foto: Divulgação

Após cinco suspeitos de envolvimento na morte dos trabalhadores de internet serem localizados, apenas dois seguem foragidos, segundo a Polícia Civil da Bahia. Eles foram identificado como:

Adriel Santos Silva, conhecido como Nego D’Água;

Igor Tarso Canuto da Silva, com o "vulgo" de O Piloto.

Além do envolvimento na morte dos três trabalhadores, os foragidos também estão envolvidos com tráfico de drogas e homicídios. No total, a polícia identificou sete suspeitos envolvidos.

Prisões

Até o momento, cinco suspeitos foram localizados, sendo quatro presos e um morto, são eles:

Segundo a Polícia Civil, Alexandre e Jeferson se entregaram nesta terça-feira, 23. Alexandre teria participado diretamente das morte dos funcionários.

Já Kauan, foi preso na segunda-feira, 23, e monitorou os trabalhadores antes de serem levados de Marechal Rondon, em Salvador, para o local onde os corpos foram encontrados.

Ele é um dos citados pelos comparsas em um vídeo que circulou nas redes sociais, onde os criminosos suspeitaram que os técnicos estariam instalando câmeras de vigilância.

Além dos supeitos, um adolescente compareceu à Delegacia do Adolescente Infrator. Ele foi ouvido e liberado. A polícia não detalhou qual a participação dele no crime.

Dinâmica do crime

O delegado e diretor-adjunto do DHPP, Marcelo Calmon, explicou que as vítimas foram inicialmente encurraladas pelos traficantes na região de Marechal Rondon e, posteriormente, levadas para execução no Alto do Cabrito.

Desde as primeiras horas da última terça-feira, 16, os homens estavam sendo vigiados pelos criminosos no local, enquanto realizavam serviços nos postes.

Desconfiados, os bandidos gravaram vídeos alegando que as vítimas estariam instalando câmeras de monitoramento suspeitas e enviaram o material aos líderes da facção, que autorizaram os assassinatos.

“Houve a alegação de que estariam sendo instaladas câmeras de segurança a mando de outra facção ou até mesmo das forças de segurança pública, o que não se comprovou em nenhum momento. De fato, eles estavam no local com ordem de serviço, e a própria empresa confirmou que a atividade consistia na instalação de cabos de fibra óptica, com o objetivo de aumentar a velocidade da internet naquela comunidade, que carece de muitos serviços básicos”, afirmou em entrevista ao Portal MASSA!.

Carro e kombi localizados

Ao longo da semana, a kombi em que os trabalhadores foram ao local, o carro usado pelos criminosos para transportá-los até o local do crime e o celular de uma das vítimas foram localizados.

Relembre o crime

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite de terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sinais de tortura e com as mãos amarradas.