Subprocurador é exonerado após denúncia de abuso sexual contra criança

Um advogado, de 62 anos, que ocupava o cargo de subprocurador municipal, foi exonerado por suspeita de estupro contra uma menina de 11 anos, em Jaguarari, no norte da Bahia. Reges Gonçalves Costa Pinto foi desligado do cargo oficialmente, nesta segunda-feira, 22, após o documento ser assinado pela prefeita Giselda Carvalho (PT) e publicado no Diário Oficial do Município.

O abuso teria ocorrido no último sábado, 20, e, quando a menina teria sido atraída pelo homem até seu escritório, no Centro de Jaguarari. Segundo a mãe da garota, o suspeito fez algumas promessas para convencê-la a entrar no local. A mulher acredita que esta não foi a primeira vez que o abuso aconteceu.

Ainda de acordo com relatos, após o ato, o homem entregou um valor em dinheiro à menina e pediu que ela não contasse nada a ninguém. A criança teria saído do local chorando e foi amparada por uma tia.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Senhor do Bonfim, que segue apurando os fatos. Não há informações se o advogado foi preso ou se há algum mandado de prisão contra ele.