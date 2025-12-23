Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Subprocurador é exonerado após denúncia de abuso sexual contra criança

Homem teria atraído a menina até seu escritório e dado dinheiro a ela após o abuso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/12/2025 - 19:13 h
Subprocurador perdeu o cargo por suspeita de estupro
Subprocurador perdeu o cargo por suspeita de estupro -

Um advogado, de 62 anos, que ocupava o cargo de subprocurador municipal, foi exonerado por suspeita de estupro contra uma menina de 11 anos, em Jaguarari, no norte da Bahia. Reges Gonçalves Costa Pinto foi desligado do cargo oficialmente, nesta segunda-feira, 22, após o documento ser assinado pela prefeita Giselda Carvalho (PT) e publicado no Diário Oficial do Município.

O abuso teria ocorrido no último sábado, 20, e, quando a menina teria sido atraída pelo homem até seu escritório, no Centro de Jaguarari. Segundo a mãe da garota, o suspeito fez algumas promessas para convencê-la a entrar no local. A mulher acredita que esta não foi a primeira vez que o abuso aconteceu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com relatos, após o ato, o homem entregou um valor em dinheiro à menina e pediu que ela não contasse nada a ninguém. A criança teria saído do local chorando e foi amparada por uma tia.

Leia Também:

Polícia fecha ponto de tráfico disfarçado de revenda de água na Bahia
Jovem é executado a tiros dentro de residência no interior da Bahia
Assessor é preso por morte de vereador e de colega de gabinete na Bahia

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Senhor do Bonfim, que segue apurando os fatos. Não há informações se o advogado foi preso ou se há algum mandado de prisão contra ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso infantil boletim de ocorrência denúncia diário oficial exoneração Giselda Carvalho investigação Jaguarari norte da Bahia Polícia Civil Reges Gonçalves Costa Pinto Sento Sé subprocurador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Subprocurador perdeu o cargo por suspeita de estupro
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Subprocurador perdeu o cargo por suspeita de estupro
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Subprocurador perdeu o cargo por suspeita de estupro
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Subprocurador perdeu o cargo por suspeita de estupro
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x