Valor do novo salário mínimo para 2026 é publicado no Diário Oficial

Salário mínimo - Foto: Ilustrativa | Freepik

O valor do salário mínimo em 2026 foi oficializado nesta quarta-feira, 24, com a publicação do decreto no Diário Oficial da União (DOU). Assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o documento fixa o piso nacional em R$ 1.621, válido a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

Atualmente, o salário mínimo pago a trabalhadores e aposentados é de R$ 1.518. Com o novo valor, o reajuste será de R$ 103. A quantia já havia sido confirmada no dia 10 de dezembro pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional.

Cálculo do reajuste

O cálculo do reajuste segue a política permanente de valorização do salário mínimo, prevista em lei. A fórmula considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada nos 12 meses encerrados em novembro, além do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Em 2024, o PIB registrou avanço de 3,4%, mas a legislação estabelece um limite para esse componente, que pode variar entre 0,6% e 2,5%.

Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulou alta de 4,18% nos 12 meses até novembro. No acumulado do ano, o índice registra variação de 3,68%.

Inicialmente, o governo federal havia proposto um salário mínimo de R$ 1.630 no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviado ao Congresso em abril. Já o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), apresentado em agosto, previa o valor de R$ 1.631. A redução para R$ 1.621 ocorreu após a confirmação de uma inflação menor do que a estimada anteriormente.