BRASIL
RECUPERAÇÃO

Conta de luz mais barata? Bandeira tarifária de janeiro é definida

Decisão foi tomada devido ao grande volume de chuvas entre os meses de novembro e dezembro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/12/2025 - 21:01 h
Conta de energia com a bandeira verde
Conta de energia com a bandeira verde -

A bandeira tarifária do mês de janeiro de 2026 será verde, o que significa que não haverá cobrança extra nas contas de energia, como aconteceu neste mês de dezembro, por exemplo, quando foi aplicada a bandeira tarifária amarela. A decisão foi divulgada nesta terça-feira, 23, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo a Aneel, o período de chuvas entre novembro e dezembro contribuiu positivamente para a estabilidade no nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país.

Por conta disso, a agência projetou que as usinas termelétricas seriam menos utilizadas em janeiro do que em dezembro, o que vai baratear a geração de energia, já que o funcionamento delas é mais caro que outras fontes, como a hidrelétrica ou a eólica.

Entenda as bandeiras

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 para indicar o custo real da energia, sendo traduzidas no repasse desses gastos ao consumidor final. De acordo com estimativas da Aneel, o uso das bandeiras tarifárias já evitou cerca de R$ 12,9 bilhões em juros desde 2015.

A bandeira verde isenta o consumidor de qualquer taxa extra, enquanto a bandeira amarela acrescenta R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha se divide em dois patamares: o patamar 1 resulta na cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh, enquanto o patamar 2 resulta em um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Confira as bandeiras aplicadas em 2025

  • Janeiro: Verde
  • Fevereiro: Verde
  • Março: Verde
  • Abril: Verde
  • Maio: Amarela
  • Junho: Vermelha – patamar 1
  • Julho: Vermelha – patamar 1
  • Agosto: Vermelha – patamar 2
  • Setembro: Vermelha – patamar 2
  • Outubro: Vermelha – patamar 1
  • Novembro: Vermelha – patamar 1
  • Dezembro: Amarela

