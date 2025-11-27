Black Friday: como escolher eletrodomésticos que economizam energia

Os eletrodomésticos serão destaques na venda, mas exigem atenção - Foto: Reprodução

Amanhã, 28, milhares de consumidores devem marcar presença em diversas lojas de varejo e e-commerce para aproveitar as ofertas e descontos em variados produtos e serviços. Os baianos terão um papel importante na movimentação financeira na data: 21,09% afirmam que vão investir acima de R$ 1.000 na Black Friday.

Os eletrodomésticos serão destaques na venda, mas exigem atenção. Esse é o período em que as pessoas devem buscar produtos com melhores preços para renovar eletrodomésticos, mas também devem estar cautelosos na escolha de condições mais econômicas e eficientes.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Neoenergia Coelba, distribuidora de energia elétrica no Estado da Bahia, a avaliação da eficiência energética deve ser um dos critérios principais na hora da compra, já que a economia proporcionada por um eletrodoméstico mais eficiente pode superar, em poucos meses, a diferença de preço entre modelos.

Confira critérios essenciais para ficar atento em produtos, e fazer diferença no consumo de energia e no valor da fatura ao final do mês:

1. Priorize produtos com Selo Procel e etiqueta A de eficiência energética

Ao comparar modelos, o consumidor deve observar dois indicadores oficiais:

Selo Procel de Economia de Energia: destaca os equipamentos com melhor desempenho energético na categoria. Em 2022 o Procel criou o Selo Procel Ouro para equipamentos de ar-condicionado e refrigeradores , esse Selo “visa destacar os equipamentos mais eficientes dos demais contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia. Diferentemente do Selo Procel convencional, que é estampado diretamente no produto, o Selo Ouro será somente digital.

Etiqueta ENCE (Programa Brasileiro de Etiquetagem): classifica os produtos de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Exemplo:

Os aparelhos de ar-condicionado com o Selo Procel Ouro possuem um consumo de energia elétrica muito menor que os demais aparelhos disponíveis no mercado, o que faz com que esse custo adicional seja compensado em um tempo relativamente curto.

“Optar por modelos classificados como nível A é a garantia de que o equipamento consumirá menos energia ao longo da sua vida útil. A utilização consciente do eletrodoméstico também contribui para a redução do consumo de energia”, reforça Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia.

2. Compare o consumo mensal indicado na etiqueta

A etiqueta ENCE informa o consumo aproximado de energia (em kWh/mês). Em itens como refrigeradores, freezers, ar-condicionado e máquinas de lavar, a diferença entre modelos pode representar uma economia significativa ao longo do ano.

Exemplo:

Um refrigerador eficiente pode consumir até 30% menos energia do que modelos equivalentes de menor classificação.

3. Atenção às funcionalidades que reduzem o consumo

Algumas tecnologias embutidas ajudam a diminuir o gasto de energia:

Refrigeradores com sistema inverter, controle de temperatura e degelo automático podem consumir menos

Ar-condicionado com tecnologia inverter, modos econômicos e sensores de presença ajudam a evitar desperdícios.

Máquinas de lavar com ciclos rápidos, controle automático de água e motores mais eficientes.

Televisores com telas LED e ajustes automáticos de brilho reduzem o consumo.

4. Verifique o tamanho ideal do equipamento para sua necessidade

Equipamentos superdimensionados podem gerar consumo desnecessário. A recomendação é considerar o número de pessoas na residência e o uso real do aparelho.

Exemplos práticos:

Uma TV muito grande para ambientes pequenos tende a consumir mais energia.

Refrigeradores maiores têm consumo proporcionalmente mais elevado.

Ar-condicionado deve ser escolhido conforme a área do ambiente.

Custo-benefício a longo prazo

Nem sempre o produto mais barato é o mais econômico durante o período em que estiver operando. Os consumidores devem avaliar critérios importantes antes da compra, como a garantia oferecida pelo fabricante, a vida útil estimada do equipamento, o consumo anual de energia e as avaliações sobre desempenho e durabilidade – os portais de reclamações podem ser úteis. Essas informações ajudam a garantir escolhas inteligentes e econômicas a longo prazo.

“Muitas vezes, o investimento em um modelo mais eficiente se paga na redução do consumo de energia”, destaca Ana Christina Mascarenhas.