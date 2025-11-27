ECONOMIA
Black Friday: como escolher eletrodomésticos que economizam energia
Lista da Neoenergia Coelba mostra quais critérios essenciais para se observar na Black Friday
Por Carla Melo
Amanhã, 28, milhares de consumidores devem marcar presença em diversas lojas de varejo e e-commerce para aproveitar as ofertas e descontos em variados produtos e serviços. Os baianos terão um papel importante na movimentação financeira na data: 21,09% afirmam que vão investir acima de R$ 1.000 na Black Friday.
Os eletrodomésticos serão destaques na venda, mas exigem atenção. Esse é o período em que as pessoas devem buscar produtos com melhores preços para renovar eletrodomésticos, mas também devem estar cautelosos na escolha de condições mais econômicas e eficientes.
Leia Também:
Segundo a Neoenergia Coelba, distribuidora de energia elétrica no Estado da Bahia, a avaliação da eficiência energética deve ser um dos critérios principais na hora da compra, já que a economia proporcionada por um eletrodoméstico mais eficiente pode superar, em poucos meses, a diferença de preço entre modelos.
Confira critérios essenciais para ficar atento em produtos, e fazer diferença no consumo de energia e no valor da fatura ao final do mês:
1. Priorize produtos com Selo Procel e etiqueta A de eficiência energética
Ao comparar modelos, o consumidor deve observar dois indicadores oficiais:
- Selo Procel de Economia de Energia: destaca os equipamentos com melhor desempenho energético na categoria. Em 2022 o Procel criou o Selo Procel Ouro para equipamentos de ar-condicionado e refrigeradores , esse Selo “visa destacar os equipamentos mais eficientes dos demais contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia. Diferentemente do Selo Procel convencional, que é estampado diretamente no produto, o Selo Ouro será somente digital.
- Etiqueta ENCE (Programa Brasileiro de Etiquetagem): classifica os produtos de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
Exemplo:
Os aparelhos de ar-condicionado com o Selo Procel Ouro possuem um consumo de energia elétrica muito menor que os demais aparelhos disponíveis no mercado, o que faz com que esse custo adicional seja compensado em um tempo relativamente curto.
“Optar por modelos classificados como nível A é a garantia de que o equipamento consumirá menos energia ao longo da sua vida útil. A utilização consciente do eletrodoméstico também contribui para a redução do consumo de energia”, reforça Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia.
2. Compare o consumo mensal indicado na etiqueta
A etiqueta ENCE informa o consumo aproximado de energia (em kWh/mês). Em itens como refrigeradores, freezers, ar-condicionado e máquinas de lavar, a diferença entre modelos pode representar uma economia significativa ao longo do ano.
Exemplo:
Um refrigerador eficiente pode consumir até 30% menos energia do que modelos equivalentes de menor classificação.
3. Atenção às funcionalidades que reduzem o consumo
Algumas tecnologias embutidas ajudam a diminuir o gasto de energia:
- Refrigeradores com sistema inverter, controle de temperatura e degelo automático podem consumir menos
- Ar-condicionado com tecnologia inverter, modos econômicos e sensores de presença ajudam a evitar desperdícios.
- Máquinas de lavar com ciclos rápidos, controle automático de água e motores mais eficientes.
- Televisores com telas LED e ajustes automáticos de brilho reduzem o consumo.
4. Verifique o tamanho ideal do equipamento para sua necessidade
Equipamentos superdimensionados podem gerar consumo desnecessário. A recomendação é considerar o número de pessoas na residência e o uso real do aparelho.
Exemplos práticos:
- Uma TV muito grande para ambientes pequenos tende a consumir mais energia.
- Refrigeradores maiores têm consumo proporcionalmente mais elevado.
- Ar-condicionado deve ser escolhido conforme a área do ambiente.
Custo-benefício a longo prazo
Nem sempre o produto mais barato é o mais econômico durante o período em que estiver operando. Os consumidores devem avaliar critérios importantes antes da compra, como a garantia oferecida pelo fabricante, a vida útil estimada do equipamento, o consumo anual de energia e as avaliações sobre desempenho e durabilidade – os portais de reclamações podem ser úteis. Essas informações ajudam a garantir escolhas inteligentes e econômicas a longo prazo.
“Muitas vezes, o investimento em um modelo mais eficiente se paga na redução do consumo de energia”, destaca Ana Christina Mascarenhas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes