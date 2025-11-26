Black Friday: 3 truques para se planejar financeiramente nas compras

Black Friday será realizada no dia 28 de novembro - Foto: Olga Leiria / Ag. A TArde

Descontos, cupons e benefícios são algumas das vantagens que os consumidores costumam usar para comprar de forma mais barata e mais vantajosa, ofertas no varejo e e-commerce. Essas também devem ser algumas oportunidades usadas na Black Friday, a ser realizada na sexta-feira, 28.

Se planejar financeiramente é um dos primeiros passos antes de se jogar nas ofertas da Black Friday, e uma decisão importante para não começar dezembro, e nem o começo de 2026 no vermelho.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para Edson Cerqueira, planejador financeiro CFP pela Planejar, o cenário ideal está ligado às compras alinhadas ao orçamento e aos objetivos financeiros, evitando endividamentos desnecessários.

Mas isso pode mudar. “O apelo emocional das promoções, aliado às estratégias de marketing, muitas vezes leva ao consumo impulsivo. Por isso, é essencial adotar algumas práticas para manter o equilíbrio”, comenta Cerqueira ao InfoMoney.

Confira alguns passos para se planejar financeiramente:

Limite de crédito não é orçamento

Ele recomenda que o consumidor avalie se cada compra está conectada a uma necessidade real ou a um objetivo planejado e depois defina um limite de gastos específico para a Black Friday.

Para Harion Camargo, planejador financeiro CFP também pela Planejar, ao InfoMoney, o limite do cartão de crédito não é o orçamento. O que realmente importa é a capacidade de pagamento do consumidor, considerando o que já está comprometido no mês e o que ainda vai entrar.

“Quando o orçamento é definido a partir da renda real e não do limite do cartão, as compras deixam de criar pressão sobre o fluxo financeiro dos meses seguintes”, explica Camargo.

Essas duas primeiras etapas podem fazer uma grande diferença para exercitar o consumo consciente. Além disso, os especialistas indicam fugir da armadilha do “desconto imperdível” e a compra por impulso, que podem comprometer seu fluxo de caixa.

Não ceda às “ofertas aparentes”

Não basta olhar a porcentagem anunciada, é preciso comparar o preço atual com o histórico do produto, porque muitos itens passam por ajustes nas semanas anteriores. O consumidor pode monitorar preços promocionais utilizando sites comparadores de preço. Veja nesta lista alguns sites de monitoramento de preços.

Pix, cartão ou boleto?

A escolha da forma de pagamento também pode ser um importante fator decisor na compra. O Pix costuma oferecer o menor preço. O planejador comenta que essa ferramenta pode ser útil para quem tem liquidez sem comprometer a reserva de emergência.

Por sua vez, o cartão pode ser uma boa ferramenta quando existe organização para pagar a fatura integralmente e quando os benefícios, como pontos ou milhas, agregam valor real à operação.

“O problema nunca é o cartão, mas sim acumular parcelas que se sobrepõem e criam uma pressão silenciosa nos meses seguintes”, revela.