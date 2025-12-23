Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTOU COM TUDO

Discman de volta? Marca famosa dos anos 90 retorna ao Brasil

A marca foi responsável pela popularização dos aparelhos de som

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/12/2025 - 16:01 h
O aparelho fez sucesso no Brasil
O aparelho fez sucesso no Brasil -

Uma marca queridinha dos anos 90 está de volta ao Brasil. Conhecida pela criação dos dispositivos Walkman e Discman, que fizeram sucesso entre os jovens da época, a “Aiwa” retornou ao país com novos produtos.

Fundada em 1951, a marca japonesa entrou em crise em 2008, mas voltou a suas atividades de forma tímida em 2022, com vendas em lojas físicas ou no próprio site oficial da marca, além de distribuidoras.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, ela concorre com grandes nomes do mercado de aparelhos de som, como JBL e LG. Sua categoria é premium e a empresa possui produtos que variam em preço, chegando até a R$ 3 mil.

A sede da Aiwa fica localizada na zona franca de Manaus e pertence ao Grupo MK, que apostou em um faturamento de R$ 6,7 bilhões com a marca japonesa. Eles também são responsáveis por administrar a Mondial.

Leia Também:

Salvador tem 2ª maior inflação em dezembro; passagem aérea puxa alta
Quais são as 10 marcas de café proibidas no Brasil em 2025? Veja lista
Preço do azeite acumula 10 meses de queda e fica mais barato para ceia de Natal

Sucessos dos anos 90

Dentre os produtos mais famosos da Aiwa nos anos 90 estão o Walkman, um aparelho que reproduzia canções de fitas-cassetes e podia ser levado para qualquer lugar que o usuário quisesse.

O outro era o Discman, que funcionava como um leitor de CDs portátil e também poderia ser levado para qualquer lugar, substituindo o aparelho anterior em termos de praticidade, até o lançamento do MP3 Player.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aiwa Discman

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O aparelho fez sucesso no Brasil
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O aparelho fez sucesso no Brasil
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O aparelho fez sucesso no Brasil
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O aparelho fez sucesso no Brasil
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x