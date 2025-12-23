Discman de volta? Marca famosa dos anos 90 retorna ao Brasil

O aparelho fez sucesso no Brasil - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma marca queridinha dos anos 90 está de volta ao Brasil. Conhecida pela criação dos dispositivos Walkman e Discman, que fizeram sucesso entre os jovens da época, a “Aiwa” retornou ao país com novos produtos.

Fundada em 1951, a marca japonesa entrou em crise em 2008, mas voltou a suas atividades de forma tímida em 2022, com vendas em lojas físicas ou no próprio site oficial da marca, além de distribuidoras.

Atualmente, ela concorre com grandes nomes do mercado de aparelhos de som, como JBL e LG. Sua categoria é premium e a empresa possui produtos que variam em preço, chegando até a R$ 3 mil.

A sede da Aiwa fica localizada na zona franca de Manaus e pertence ao Grupo MK, que apostou em um faturamento de R$ 6,7 bilhões com a marca japonesa. Eles também são responsáveis por administrar a Mondial.

Sucessos dos anos 90

Dentre os produtos mais famosos da Aiwa nos anos 90 estão o Walkman, um aparelho que reproduzia canções de fitas-cassetes e podia ser levado para qualquer lugar que o usuário quisesse.

O outro era o Discman, que funcionava como um leitor de CDs portátil e também poderia ser levado para qualquer lugar, substituindo o aparelho anterior em termos de praticidade, até o lançamento do MP3 Player.