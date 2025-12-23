Preço do azeite acumula 10 meses de queda e fica mais barato para ceia de Natal

Azeite fica mais barato no Brasil - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Os brasileiros que já estão de olho no que comprar para a ceia de Natal e Ano Novo receberam uma notícia mais que especial, já que o azeite ficou consideravelmente mais barato neste ano de 2025. O produto chave em várias receitas acumula dez meses consecutivos de quedas em seus preços, com uma deflação de 23,,32% nos últimos 12 meses.

Os dados são do Índice de Preços dos Supermercados (IPS), catalogados por meio de um levantamento da APAS em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), órgão que monitora o balanço dos preços no setor ao longo do ano.

Queda em 2025

Somente no mês de novembro, o azeite apresentou uma queda de 0,37% em seu preço. Já quando analisamos o total de 2025, a queda alcança 22,69%.

“Esse comportamento vem sendo observado há dez meses consecutivos, principalmente em função da retomada da produção europeia e da isenção da alíquota de 9% sobre a importação do produto, adotada pelo governo federal”, explica Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS.

Entenda o motivo dessa redução

Dois fatores são os principais para essa queda nos preços do azeite nos mercados brasileiros:

Recuperação da produção europeia

Depois de períodos de escassez causados por condições climáticas adversas, os principais produtores da Europa retomaram a produzir de uma forma mais consistente, aumentando assim a oferta do produto no mundo.

Isenção de impostos

O governo federal implantou uma medida que zerou a alíquota de importação de 9%, tornando o produto mais acessível no mercado interno.

Com isso, os supermercados conseguem repassar parte dessa economia a seus clientes.

Impacto no setor os óleos

De acordo com o economista da APAS, esta queda no preço dos azeites tem ajudado a conter a inflação que atinge o preço dos óleos vegetais.

Por mais que o segmento tenha registrado uma alta de 2,63% em novembro, o acumulado anual apresenta uma queda de 4,23%, com redução de 1,01% em 12 meses.

O movimento de barateamento dos azeites beneficia diretamente milhões de brasileiros que fazem uso do produto tanto em receitas tradicionais dessa época do ano, quanto no dia a dia.