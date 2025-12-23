Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Jovem de 18 anos morre eletrocutada enquanto limpava geladeira

Choque elétrico provocou uma parada cardiorrespiratória

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/12/2025 - 8:58 h
A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica
A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica -

Uma jovem venezuelana, de 18 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto limpava uma geladeira em sua residência, na tarde desta segunda-feira, 22, em um bloco do conjunto Monte Castelo 1, em Chapecó, em Santa Catarina.

De acordo com as informações iniciais, o choque elétrico provocou uma parada cardiorrespiratória. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram rapidamente ao local.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As equipes de socorro realizaram manobras de reanimação, seguindo todos os protocolos de atendimento, mas a jovem não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.

Leia Também:

Vai atrasar? Às vésperas do Natal, Correios tem pior índice de entrega
Gustavo Feliciano toma posse como novo ministro do Turismo
Jogador do Flamengo "inspira" lei apresentada por deputado federal

A ocorrência também mobilizou a Polícia Militar, além da Polícia Civil e da Polícia Científica, que estiveram na residência para os procedimentos legais e a investigação das circunstâncias do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente Doméstico choque elétrico Eletrocutada geladeira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x