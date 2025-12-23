BRASIL
Jovem de 18 anos morre eletrocutada enquanto limpava geladeira
Choque elétrico provocou uma parada cardiorrespiratória
Por Victoria Isabel
Uma jovem venezuelana, de 18 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto limpava uma geladeira em sua residência, na tarde desta segunda-feira, 22, em um bloco do conjunto Monte Castelo 1, em Chapecó, em Santa Catarina.
De acordo com as informações iniciais, o choque elétrico provocou uma parada cardiorrespiratória. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram rapidamente ao local.
As equipes de socorro realizaram manobras de reanimação, seguindo todos os protocolos de atendimento, mas a jovem não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.
A ocorrência também mobilizou a Polícia Militar, além da Polícia Civil e da Polícia Científica, que estiveram na residência para os procedimentos legais e a investigação das circunstâncias do caso.
