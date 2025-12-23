Jovem de 18 anos morre eletrocutada enquanto limpava geladeira

A ocorrência também mobilizou a da Polícia Científica - Foto: Ilustrativa/Divulgação

Uma jovem venezuelana, de 18 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto limpava uma geladeira em sua residência, na tarde desta segunda-feira, 22, em um bloco do conjunto Monte Castelo 1, em Chapecó, em Santa Catarina.

De acordo com as informações iniciais, o choque elétrico provocou uma parada cardiorrespiratória. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram rapidamente ao local.

As equipes de socorro realizaram manobras de reanimação, seguindo todos os protocolos de atendimento, mas a jovem não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.

A ocorrência também mobilizou a Polícia Militar, além da Polícia Civil e da Polícia Científica, que estiveram na residência para os procedimentos legais e a investigação das circunstâncias do caso.