Jogador do Flamengo "inspira" lei apresentada por deputado federal

Bruno Henrique serviu de "inspiração" para projeto de lei apresentado por deputado - Foto: © Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, serviu de "inspiração" para um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) — o texto pretende acabar com a manipulação esportiva.

A proposta do liberal altera a Lei Geral do Esporte e cria o crime de “manipulação de resultado esportivo”, com pena de dois a seis anos de reclusão e multa.

Pelo texto, atletas poderão ser punidos por “manipular ou receber punição” em competições esportivas com o objetivo de “alterar condições de jogo, influenciar apostas” ou obter “vantagem patrimonial”.

“No entanto, quando atletas recorrem a artimanhas como o recebimento deliberado de punições — como cartões amarelos intencionais —, essa herança é brutalmente corroída, abalando a credibilidade não apenas do futebol, mas de todos os esportes”, diz o deputado na justificativa.

Relembre caso Bruno Henrique

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, atual campeão brasileiro e da Libertadores, foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por avisar parentes que forçaria um cartão amarelo em 2023.

No dia 4 de dezembro, a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tornou o atacante do Flamengo réu por estelionato. Por unanimidade, a Corte acatou recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e abriu uma ação penal contra o jogador.

Inicialmente, a Justiça havia aceitado parcialmente a denúncia do Ministério Público, tornando Bruno Henrique réu apenas por manipulação de resultado. Em caso de eventual condenação pelo crime de estelionato, o atacante pode pegar até cinco anos de prisão.