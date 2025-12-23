Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISPUTA

Supercopa: Manaus e Brasília querem receber Flamengo x Corinthians

CBF avalia cidades para receber decisão da Supercopa do Brasil de 2026

Redação

Por Redação

23/12/2025 - 7:07 h
Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília
Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília -

A Supercopa do Brasil de 2026, que colocará frente a frente Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, ainda não tem local nem data confirmados pela CBF. Nos bastidores, porém, duas cidades despontam como favoritas para receber a decisão: Manaus e Brasília.

A entidade trabalha para definir os detalhes nas próximas semanas. Inicialmente, a Supercopa estava prevista para o dia 24 de janeiro, mas a data foi retirada do calendário enquanto a CBF aguardava a definição do campeão da Copa do Brasil — que acabou ficando com o Corinthians.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Agora, a confederação avalia o cenário levando em conta as férias dos atletas e o início dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. A preferência é realizar a partida em um fim de semana, embora esse período costume ser ocupado pelos estaduais, enquanto o Brasileirão está marcado para começar em 28 de janeiro.

Entre as candidatas, Manaus formalizou interesse em sediar o confronto. No início do mês, a Federação Amazonense de Futebol enviou um documento à CBF, colocando a Arena da Amazônia à disposição para a partida, de acordo com o UOL.

O estádio, construído para a Copa do Mundo, foi destacado pela entidade como um local que “oferece excelente capacidade de público, condições adequadas de segurança, acessibilidade, gramado de padrão internacional e toda estrutura necessária para garantir uma partida de grande porte”.

Leia Também:

Reencontro: João Fonseca e Alcaraz têm confronto marcado no Brasil
Campeão do Nordestão pelo Bahia abre o jogo após "transição difícil"
Time da Série A anuncia técnico que fez sucesso no Dell Valle

Do outro lado, Brasília surge novamente como forte concorrente para receber grandes jogos do futebol nacional. A empresa ligada ao ex-senador Luiz Estevão possui contrato com a CBF para organizar e explorar comercialmente a Supercopa, o que faz do Mané Garrincha uma opção recorrente.

Além disso, por se tratar de um duelo entre as duas maiores torcidas do país, há expectativa de estádio lotado. Outro fator que pesa a favor da capital federal é a logística, considerada mais simples para torcedores e delegações que partem de Rio de Janeiro e São Paulo.

Até o momento, nem mesmo a empresa responsável pela organização do evento tem a confirmação da data. A indefinição também passa pela programação dos clubes. O Flamengo entrou de férias no dia 18 e disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com a equipe sub-20, incluindo o duelo contra o Bangu. Já o Corinthians, que celebrou recentemente a conquista da Copa do Brasil, terá um período de descanso mais curto e estreia no Paulistão no dia 11 de janeiro, diante da Ponte Preta.

Com todos esses fatores em análise, a CBF segue ajustando o quebra-cabeça para definir onde e quando será disputada a Supercopa do Brasil de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena da Amazônia cbf corinthians flamengo Mané Garrincha supercopa do brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x