Supercopa: Manaus e Brasília querem receber Flamengo x Corinthians

Supercopa pode ser em Manaus ou Brasília

A Supercopa do Brasil de 2026, que colocará frente a frente Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, ainda não tem local nem data confirmados pela CBF. Nos bastidores, porém, duas cidades despontam como favoritas para receber a decisão: Manaus e Brasília.

A entidade trabalha para definir os detalhes nas próximas semanas. Inicialmente, a Supercopa estava prevista para o dia 24 de janeiro, mas a data foi retirada do calendário enquanto a CBF aguardava a definição do campeão da Copa do Brasil — que acabou ficando com o Corinthians.

Agora, a confederação avalia o cenário levando em conta as férias dos atletas e o início dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. A preferência é realizar a partida em um fim de semana, embora esse período costume ser ocupado pelos estaduais, enquanto o Brasileirão está marcado para começar em 28 de janeiro.

Entre as candidatas, Manaus formalizou interesse em sediar o confronto. No início do mês, a Federação Amazonense de Futebol enviou um documento à CBF, colocando a Arena da Amazônia à disposição para a partida, de acordo com o UOL.

O estádio, construído para a Copa do Mundo, foi destacado pela entidade como um local que “oferece excelente capacidade de público, condições adequadas de segurança, acessibilidade, gramado de padrão internacional e toda estrutura necessária para garantir uma partida de grande porte”.

Do outro lado, Brasília surge novamente como forte concorrente para receber grandes jogos do futebol nacional. A empresa ligada ao ex-senador Luiz Estevão possui contrato com a CBF para organizar e explorar comercialmente a Supercopa, o que faz do Mané Garrincha uma opção recorrente.

Além disso, por se tratar de um duelo entre as duas maiores torcidas do país, há expectativa de estádio lotado. Outro fator que pesa a favor da capital federal é a logística, considerada mais simples para torcedores e delegações que partem de Rio de Janeiro e São Paulo.

Até o momento, nem mesmo a empresa responsável pela organização do evento tem a confirmação da data. A indefinição também passa pela programação dos clubes. O Flamengo entrou de férias no dia 18 e disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com a equipe sub-20, incluindo o duelo contra o Bangu. Já o Corinthians, que celebrou recentemente a conquista da Copa do Brasil, terá um período de descanso mais curto e estreia no Paulistão no dia 11 de janeiro, diante da Ponte Preta.

Com todos esses fatores em análise, a CBF segue ajustando o quebra-cabeça para definir onde e quando será disputada a Supercopa do Brasil de 2026.