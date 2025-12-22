Menu
HOME > ESPORTES
NOVO TREINADOR

Time da Série A anuncia técnico que fez sucesso no Dell Valle

Equipe vai disputar as preliminares da Copa Libertadores em 2026

João Grassi

Por João Grassi

22/12/2025 - 21:40 h
Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo
Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo -

Outro time brasileiro classificado para as preliminares da Copa Libertadores, assim como o Bahia, o Botafogo recém anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti. Para a vaga do filho de Carlo Ancelotti, o clube carioca vai apostar em outro estrangeiro: Martín Anselmi.

Técnico argentino de 40 anos, Anselmi foi anunciado pelo Botafogo nesta segunda-feira, 22, e chega para sua primeira experiência como treinador no Brasil. Ele chegou a fazer parte da comissão técnica do Internacional em 2021.

Como treinador principal, Anselmi acumula passagens por Union La Calera-CHI, Independiente del Valle-EQU, Cruz Azul-MEX e Porto, onde fez seu último e único trabalho no futebol europeu.

Martín Anselmi é aguardado no Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, quando dará início aos treinos do elenco botafoguense.

Títulos

Martín Anselmi fez sucesso especialmente no Independiente Del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana 2022, Copa do Equador 2022, Supercopa do Equador 2023 e Recopa Sul-Americana 2023.

x