NOVO TREINADOR
Time da Série A anuncia técnico que fez sucesso no Dell Valle
Equipe vai disputar as preliminares da Copa Libertadores em 2026
Por João Grassi
Outro time brasileiro classificado para as preliminares da Copa Libertadores, assim como o Bahia, o Botafogo recém anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti. Para a vaga do filho de Carlo Ancelotti, o clube carioca vai apostar em outro estrangeiro: Martín Anselmi.
Técnico argentino de 40 anos, Anselmi foi anunciado pelo Botafogo nesta segunda-feira, 22, e chega para sua primeira experiência como treinador no Brasil. Ele chegou a fazer parte da comissão técnica do Internacional em 2021.
Como treinador principal, Anselmi acumula passagens por Union La Calera-CHI, Independiente del Valle-EQU, Cruz Azul-MEX e Porto, onde fez seu último e único trabalho no futebol europeu.
Martín Anselmi é aguardado no Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, quando dará início aos treinos do elenco botafoguense.
BIENVENIDO, ANSELMI! 🇦🇷🔥— Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025
Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! ✍🏾🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt
Títulos
Martín Anselmi fez sucesso especialmente no Independiente Del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana 2022, Copa do Equador 2022, Supercopa do Equador 2023 e Recopa Sul-Americana 2023.
