Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS

Reencontro: João Fonseca e Alcaraz têm confronto marcado no Brasil

Número 1 do mundo enfrenta o brasileiro em torneio-exibição inédito no Allianz Parque, em São Paulo, em 2026

Redação

Por Redação

23/12/2025 - 6:23 h
Carlos Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo
Carlos Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo -

O Allianz Parque, em São Paulo, será palco de um encontro inédito entre tênis e futebol. No sábado, 12 de dezembro de 2026, o estádio do Palmeiras vai receber, pela primeira vez, uma partida de tênis, com o duelo amistoso entre Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, e o brasileiro João Fonseca. O confronto faz parte do São Paulo Super Match, torneio-exibição que marca o reencontro dos dois atletas.

O evento é realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú. A pré-venda de ingressos para clientes do banco começa nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 10h, pelo site da Eventim, enquanto a venda geral será aberta na quarta-feira, 24, a partir das 11h.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Empolgado com a experiência de atuar no Brasil, João Fonseca destacou a importância do duelo diante da torcida brasileira.

"Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado", afirma João Fonseca.

Carlos Alcaraz também celebrou a oportunidade de jogar em São Paulo e ressaltou o simbolismo do local escolhido para a partida.

"Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível", disse Carlos Alcaraz.

O confronto entre o espanhol e o brasileiro será o segundo duelo entre eles em partidas de exibição. No último 8 de dezembro, ambos se enfrentaram no estádio do Miami Marlins, nos Estados Unidos, em uma arena de beisebol adaptada para o tênis, com vitória de Alcaraz, líder do ranking da ATP.

Os ingressos para o São Paulo Super Match variam de R$ 475,00, na meia-entrada da cadeira superior, até R$ 6.450,00, no setor inteiro ao lado da quadra. Além das vendas online, haverá bilheteria oficial no Allianz Parque.

Leia Também:

Campeão do Nordestão pelo Bahia abre o jogo após "transição difícil"
Time da Série A anuncia técnico que fez sucesso no Dell Valle
Diária de hotel onde atacante do Flamengo curte férias pode chegar a R$ 554 mil

SERVIÇO

São Paulo Super Match

Carlos Alcaraz x João Fonseca

  • Data: 12 de dezembro de 2026 (sábado)
  • Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo
  • Pré-venda clientes Itaú: 23 de dezembro, às 10h
  • Venda geral: 24 de dezembro, às 11h
  • Vendas online: eventim.com.br/spsupermatch
  • Bilheteria oficial: A – Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca – São Paulo/SP

Ingressos

  • Cadeira Superior: R$ 475,00 (meia) | R$ 807,50 (Cliente Itaú) | R$ 950,00 (inteira)
  • Cadeira Inferior B: R$ 975,00 (meia) | R$ 1.657,50 (Cliente Itaú) | R$ 1.950,00 (inteira)
  • Cadeira Inferior A: R$ 1.225,00 (meia) | R$ 2.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 2.450,00 (inteira)
  • Hot Seat (Pacote VIP e Premium): R$ 3.225,00 (meia) | R$ 4.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 4.450,00 (inteira)
  • Itaú Baseline Seats: R$ 4.700,00 (meia) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)
  • Court Side (Leste e Oeste): R$ 4.700,00 (meia) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Allianz Parque ATP Carlos Alcaraz João Fonseca São Paulo Super Match tênis Tênis no Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Carlos Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Carlos Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Carlos Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x