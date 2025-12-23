TÊNIS
Reencontro: João Fonseca e Alcaraz têm confronto marcado no Brasil
Número 1 do mundo enfrenta o brasileiro em torneio-exibição inédito no Allianz Parque, em São Paulo, em 2026
O Allianz Parque, em São Paulo, será palco de um encontro inédito entre tênis e futebol. No sábado, 12 de dezembro de 2026, o estádio do Palmeiras vai receber, pela primeira vez, uma partida de tênis, com o duelo amistoso entre Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, e o brasileiro João Fonseca. O confronto faz parte do São Paulo Super Match, torneio-exibição que marca o reencontro dos dois atletas.
O evento é realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú. A pré-venda de ingressos para clientes do banco começa nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 10h, pelo site da Eventim, enquanto a venda geral será aberta na quarta-feira, 24, a partir das 11h.
Empolgado com a experiência de atuar no Brasil, João Fonseca destacou a importância do duelo diante da torcida brasileira.
"Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado", afirma João Fonseca.
Carlos Alcaraz também celebrou a oportunidade de jogar em São Paulo e ressaltou o simbolismo do local escolhido para a partida.
"Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível", disse Carlos Alcaraz.
O confronto entre o espanhol e o brasileiro será o segundo duelo entre eles em partidas de exibição. No último 8 de dezembro, ambos se enfrentaram no estádio do Miami Marlins, nos Estados Unidos, em uma arena de beisebol adaptada para o tênis, com vitória de Alcaraz, líder do ranking da ATP.
Os ingressos para o São Paulo Super Match variam de R$ 475,00, na meia-entrada da cadeira superior, até R$ 6.450,00, no setor inteiro ao lado da quadra. Além das vendas online, haverá bilheteria oficial no Allianz Parque.
SERVIÇO
São Paulo Super Match
Carlos Alcaraz x João Fonseca
- Data: 12 de dezembro de 2026 (sábado)
- Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo
- Pré-venda clientes Itaú: 23 de dezembro, às 10h
- Venda geral: 24 de dezembro, às 11h
- Vendas online: eventim.com.br/spsupermatch
- Bilheteria oficial: A – Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca – São Paulo/SP
Ingressos
- Cadeira Superior: R$ 475,00 (meia) | R$ 807,50 (Cliente Itaú) | R$ 950,00 (inteira)
- Cadeira Inferior B: R$ 975,00 (meia) | R$ 1.657,50 (Cliente Itaú) | R$ 1.950,00 (inteira)
- Cadeira Inferior A: R$ 1.225,00 (meia) | R$ 2.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 2.450,00 (inteira)
- Hot Seat (Pacote VIP e Premium): R$ 3.225,00 (meia) | R$ 4.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 4.450,00 (inteira)
- Itaú Baseline Seats: R$ 4.700,00 (meia) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)
- Court Side (Leste e Oeste): R$ 4.700,00 (meia) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)
