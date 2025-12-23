Menu
BRASIL
CRISE

Vai atrasar? Às vésperas do Natal, Correios tem pior índice de entrega

Atraso tem aumentado devido à paralisação de funcionários

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 8:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Vai atrasar? Às vésperas do Natal, Correios tem pior índice de entrega
-

As festas de fim de ano estão chegando e muitas pessoas ainda não receberam suas encomendas. Os atrasos das entregas realizadas pelo Correiostem se agravado diante da crise financeira, que resultou da paralisação dos funcionários.

Trabalhadores de unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte resolveram parar as atividades, o que tem comprometido o recebimento.

O índice de entregas no prazo já vinha em queda ao longo do ano, devido às dívidas com fornecedores. Agora, está abaixo de 70%, na média nacional. Segundo o site O Globo, o número chega a 50% a depender da região.

Isso significa que pelo menos 30% dos envios estão atrasados este mês, nos piores níveis do ano.

Há previsão de melhoria?

Leia Também:

Compras chegam? Greve nos Correios preocupa consumidores
Correios terá 80% do efetivo trabalhando durante greve, determina TST
Correios ganha aporte bilionário e futuro da estatal pode mudar

A cúpula dos Correios acredita que a qualidade do serviço só vai melhorar após o pagamento de dívidas atrasadas, sobretudo com fornecedores. No entanto, isso depende da entrada de recursos no caixa da empresa, que está negativo.

Para resolver o problema, a empresa planeja fechar um empréstimo de R$ 12 bilhões com um grupo de bancos (Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa) ainda este ano, e deve receber R$ 10 bilhões até 31 de dezembro.

Os envolvidos ainda estão discutindo cláusulas do contrato. Dado o aval, os recursos servirão para iniciar o plano de reestruturação.

Segundo a publicação, a ideia é desligar 15 mil funcionários com um plano de demissão voluntária (PDV) e fechar 1 mil agências. Do lado da receita, estão previstas parcerias com o setor privado para ampliar o leque de serviços prestados.

x