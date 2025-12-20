Correios terá 80% do efetivo trabalhando durante greve, determina TST

Greve da categoria foi iniciada na terça-feira, 16 - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que trabalhadores dos Correios mantenham 80% do efetivo em atividade durante a greve, iniciada na terça-feira, 16. A decisão foi da ministra Kátia Magalhães Arruda.

Ao menos nove estados aprovaram e realizam a suspensão das atividades. São eles: Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A medida liminar foi concedida a pedido da estatal contra os sindicatos que representam os funcionários. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 100 mil por sindicato.

No entendimento da ministra, o serviço postal tem caráter essencial e não pode ser paralisado totalmente. Além disso, Katia Arruda ressaltou que a greve foi deflagrada em meio ao dissídio coletivo que tramita no TST.

O que pede a categoria

Os funcionários reivindicam a aprovação de um novo acordo coletivo de trabalho, reajuste salarial e soluções para a crise financeira da estatal, que vai receber empréstimo de R$ 12 bilhões, garantidos pelo Tesouro Nacional, para cobrir os recentes prejuízos.

Os Correios informaram que todas as agências estão abertas e que a empresa adotou medidas de contingência para minimizar os impactos para a população.

