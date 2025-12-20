BRASIL
Idosos podem estar perdendo direitos por não conhecerem esse benefício
A carteira pode facitar atendimento a cidadãos com mais de 60 anos de baixa renda
Por Carla Melo
Idosos com 60 anos ou mais no Brasil podem ter com mais facilidade a garantia dos seus direitos através de um recurso importante do Governo Federal: A Carteira do Idoso.
Esse benefício possibilita descontos, gratuidade em serviços e acesso prioritário a atividades culturais e esportivas, ampliando a autonomia e participação dos idosos na sociedade.
A carteira é destinada a pessoas com 60 anos ou mais que estejam devidamente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O benefício prioriza indivíduos de baixa renda, garantindo maior acesso a direitos previstos por lei.
Os dados do Cadastro Único precisam estar atualizados para evitar imprevistos na solicitação ou utilização do documento. O registro correto é fundamental para assegurar a elegibilidade dos beneficiários.
O processo de inscrição é simples e pode ser assistido pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que orienta os idosos sobre a documentação necessária. O objetivo é tornar a obtenção do documento acessível a todos.
No CRAS, são fornecidas informações sobre atualizações do Cadastro Único, datas de atendimento e quais documentos apresentar para evitar atrasos.
Como solicitar a Carteira do Idoso pela internet
Solicitar a Carteira do Idoso online é uma alternativa prática, especialmente para quem tem dificuldades de locomoção. Basta acessar o Gov.Br, preencher o formulário, anexar os documentos e aguardar a emissão, válida em todo território nacional.
A solicitação também pode ser feita presencialmente no CRAS local, onde profissionais orientam sobre todos os passos e documentos exigidos.
Documentos são necessários para solicitar o benefício
Para que o processo seja mais transparente, veja a lista dos principais documentos solicitados ao pedir a Carteira do Idoso. Ter esses documentos em mãos facilita e agiliza a obtenção do benefício:
- RG ou documento oficial com foto
- Comprovante de residência atualizado
- Número do Cadastro Único (NIS)
