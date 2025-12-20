Menu
BRASIL
BRASIL

Idosos podem estar perdendo direitos por não conhecerem esse benefício

A carteira pode facitar atendimento a cidadãos com mais de 60 anos de baixa renda

Carla Melo

Por Carla Melo

20/12/2025 - 9:46 h
Carteira do Idoso é um recurso do Governo Federal
Idosos com 60 anos ou mais no Brasil podem ter com mais facilidade a garantia dos seus direitos através de um recurso importante do Governo Federal: A Carteira do Idoso.

Esse benefício possibilita descontos, gratuidade em serviços e acesso prioritário a atividades culturais e esportivas, ampliando a autonomia e participação dos idosos na sociedade.

A carteira é destinada a pessoas com 60 anos ou mais que estejam devidamente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O benefício prioriza indivíduos de baixa renda, garantindo maior acesso a direitos previstos por lei.

Os dados do Cadastro Único precisam estar atualizados para evitar imprevistos na solicitação ou utilização do documento. O registro correto é fundamental para assegurar a elegibilidade dos beneficiários.

O processo de inscrição é simples e pode ser assistido pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que orienta os idosos sobre a documentação necessária. O objetivo é tornar a obtenção do documento acessível a todos.

No CRAS, são fornecidas informações sobre atualizações do Cadastro Único, datas de atendimento e quais documentos apresentar para evitar atrasos.

Como solicitar a Carteira do Idoso pela internet

Solicitar a Carteira do Idoso online é uma alternativa prática, especialmente para quem tem dificuldades de locomoção. Basta acessar o Gov.Br, preencher o formulário, anexar os documentos e aguardar a emissão, válida em todo território nacional.

A solicitação também pode ser feita presencialmente no CRAS local, onde profissionais orientam sobre todos os passos e documentos exigidos.

Documentos são necessários para solicitar o benefício

Para que o processo seja mais transparente, veja a lista dos principais documentos solicitados ao pedir a Carteira do Idoso. Ter esses documentos em mãos facilita e agiliza a obtenção do benefício:

  • RG ou documento oficial com foto
  • Comprovante de residência atualizado
  • Número do Cadastro Único (NIS)

Ver todas

x