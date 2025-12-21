Compras chegam? Greve nos Correios preocupa consumidores

- Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

A poucos dias do Natal, a greve parcial nos Correios segue gerando incertezas sobre a entrega de encomendas em todo o país. A paralisação, iniciada na última terça-feira, atinge trabalhadores em nove estados e ocorre em meio a impasses nas negociações trabalhistas e à crise financeira enfrentada pela estatal, aumentando a apreensão dos consumidores quanto à chegada das compras.

Compras chegam?

Em nota, os Correios afirmaram que todas as agências seguem em funcionamento e que foram adotadas medidas operacionais para reduzir os impactos à população durante o período de greve.

Uma nova assembleia da categoria está prevista para a próxima terça-feira, dia 23, quando os trabalhadores devem decidir sobre a manutenção, ampliação ou encerramento da mobilização.

Determinação da Justiça

A Justiça do Trabalho determinou a manutenção de 80% do efetivo em atividade durante o movimento grevista. A decisão é da ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e atendeu a um pedido dos Correios. Segundo a magistrada, o serviço postal é essencial e não pode sofrer paralisação total. O descumprimento da ordem pode resultar em multa diária de R$ 100 mil aos sindicatos.

Apesar da determinação judicial, há relatos de redução no ritmo do de atendimento e na movimentação de encomendas em algumas localidades, especialmente em São Paulo. Na Bahia, por outro lado, os serviços seguem operando normalmente.

Os trabalhadores reivindicam um novo acordo coletivo, reajuste salarial e medidas concretas para enfrentar a crise financeira da empresa. Atualmente, os Correios acumulam um déficit de R$ 6 bilhões e buscam um empréstimo de R$ 12 bilhões, autorizado pelo Tesouro Nacional, como parte do plano de reestruturação.