AGU cobra mais R$ 135 milhões ligados a desvios no INSS

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou neste sábado, 20, que, antes do início do recesso do Judiciário, ingressou com mais um lote de ações regressivas para cobrar R$ 135 milhões de entidades associativas envolvidas em descontos fraudulentos aplicados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o órgão, este é o último conjunto de ações movidas contra associações de aposentados e pensionistas acusadas de fraudes, com o objetivo de ressarcir os cofres públicos pelos valores já devolvidos pelo INSS aos beneficiários prejudicados.

Um terceiro lote havia sido protocolado em dezembro. Com isso, o número total de ações cautelares chegou a 37, somando R$ 6,6 bilhões em pedidos de bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas.

Até o momento, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 4,4 bilhões. No entanto, apenas R$ 514 milhões foram efetivamente localizados, incluindo saldos em contas bancárias, 17 imóveis e 76 veículos.

O INSS já desembolsou R$ 2,74 bilhões para ressarcir mais de 4 milhões de beneficiários que relataram descontos indevidos em seus benefícios, realizados sem autorização ou com consentimento fraudulento.

