Botão esquecido do ar-condicionado pode reduzir a conta de luz em 40%
Ao ativar essa função, o aparelho passa a extrair a água presente no ar, reduzindo o abafamento típico do verão brasileiro
Por Leilane Teixeira
Com a combinação de altas temperaturas e chuvas frequentes no verão, o ar-condicionado se torna um aliado indispensável para garantir conforto dentro de casa. O que muita gente não sabe é que existe uma função pouco utilizada do aparelho que pode melhorar a sensação térmica e ainda reduzir o consumo de energia.
Especialistas em climatização explicam que um recurso específico, geralmente ignorado no controle remoto, ajuda a aliviar o calor sem exigir tanto do equipamento, promovendo mais bem-estar e economia.
A função do ar-condicionado que quase ninguém usa
Mais do que apenas baixar a temperatura, o conforto térmico está diretamente ligado à umidade do ar. O chamado “modo seco” — identificado como “dry” — atua principalmente na retirada do excesso de umidade do ambiente, tornando o ar mais leve e agradável.
Ao ativar essa função, o aparelho passa a extrair a água presente no ar, reduzindo o abafamento típico do verão brasileiro. Com menos umidade, a sensação de frescor é imediata, mesmo sem grandes alterações nos graus configurados.
Impacto direto na conta de energia
Diferentemente do modo tradicional de refrigeração, conhecido como “cool”, o modo seco funciona com ciclos mais controlados e menos intensos. Segundo profissionais da área, essa operação pode diminuir o gasto de energia em até 40%, variando conforme o modelo e a eficiência do aparelho.
Além da economia, o uso adequado desse recurso contribui para a conservação do equipamento e ajuda a evitar problemas como mofo, condensação excessiva e superfícies molhadas durante períodos de calor e umidade elevada.
Situações ideais para usar o modo seco
O modo “dry” é especialmente indicado em dias chuvosos ou noites muito úmidas, quando o desconforto está mais relacionado à umidade do que ao calor extremo. Ainda assim, especialistas recomendam alternar as funções do ar-condicionado conforme o clima, evitando o uso contínuo de um único modo.
Essa opção também é uma boa escolha para pessoas sensíveis ao ar muito frio, já que proporciona conforto térmico sem o resfriamento excessivo. Ao reduzir a umidade, o aparelho opera de forma mais eficiente, equilibrando conforto e economia.
