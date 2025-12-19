Botão esquecido do ar-condicionado pode reduzir a conta de luz em 40%

Ar-condicionado - Foto: Copel

Com a combinação de altas temperaturas e chuvas frequentes no verão, o ar-condicionado se torna um aliado indispensável para garantir conforto dentro de casa. O que muita gente não sabe é que existe uma função pouco utilizada do aparelho que pode melhorar a sensação térmica e ainda reduzir o consumo de energia.

Especialistas em climatização explicam que um recurso específico, geralmente ignorado no controle remoto, ajuda a aliviar o calor sem exigir tanto do equipamento, promovendo mais bem-estar e economia.

A função do ar-condicionado que quase ninguém usa

Mais do que apenas baixar a temperatura, o conforto térmico está diretamente ligado à umidade do ar. O chamado “modo seco” — identificado como “dry” — atua principalmente na retirada do excesso de umidade do ambiente, tornando o ar mais leve e agradável.

Ao ativar essa função, o aparelho passa a extrair a água presente no ar, reduzindo o abafamento típico do verão brasileiro. Com menos umidade, a sensação de frescor é imediata, mesmo sem grandes alterações nos graus configurados.

Impacto direto na conta de energia

Diferentemente do modo tradicional de refrigeração, conhecido como “cool”, o modo seco funciona com ciclos mais controlados e menos intensos. Segundo profissionais da área, essa operação pode diminuir o gasto de energia em até 40%, variando conforme o modelo e a eficiência do aparelho.

Além da economia, o uso adequado desse recurso contribui para a conservação do equipamento e ajuda a evitar problemas como mofo, condensação excessiva e superfícies molhadas durante períodos de calor e umidade elevada.

Situações ideais para usar o modo seco

O modo “dry” é especialmente indicado em dias chuvosos ou noites muito úmidas, quando o desconforto está mais relacionado à umidade do que ao calor extremo. Ainda assim, especialistas recomendam alternar as funções do ar-condicionado conforme o clima, evitando o uso contínuo de um único modo.

Essa opção também é uma boa escolha para pessoas sensíveis ao ar muito frio, já que proporciona conforto térmico sem o resfriamento excessivo. Ao reduzir a umidade, o aparelho opera de forma mais eficiente, equilibrando conforto e economia.