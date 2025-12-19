Carro voador produzido no Brasil faz seu primeiro voo

Eve Air Mobility divulga primeiro voo teste de carro voador - Foto: Divulgação | Eve Air Mobility

A empresa subsidiária da Embraer, a Eve Air Mobility, divulgou que o protótipo de carro voador desenvolvido pela empresa no Brasil fez seu primeiro voo teste nesta sexta-feira, 19.

O voo pioneiro foi realizado na manhã desta sexta-feira, na maior pista de aviação do hemisfério sul, que fica na planta da fábrica da Embraer, no interior de São Paulo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Eve, o voo inaugural inicia a fase de testes de voo de carros voadores.

Vale ressaltar que os eVTOLs (Aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) ainda precisam de certificação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para operar livremente.

O que disse a empresa

A empresa Eve Air Mobility informou que, durante o primeiro voo de testes, foram verificados alguns pontos:

integração dos oito propulsores;

avaliação do gerenciamento de energia;

observação do nível de ruído gerado.

De acordo com a fabricante, o protótipo se comportou conforme o esperado.

Vale ressaltar que a empresa vai desenvolver seis protótipos para os testes e ainda vai realizar "vários voos após o voo parado desta sexta-feira, expandindo gradualmente para realizar voos totalmente desarmados ao longo de 2026".

O que são os carros voadores

Os eVTOLs (veículos elétricos de pouso e decolagem vertical), popularmente chamados de carros voadores, estão sendo produzidos em Taubaté, no interior de São Paulo, em uma planta com capacidade de fabricar até 480 unidades por ano.

Os veículos seguem em fase de testes e devem entrar em fase de operação no ano de 2027. O modelo em questão tem capacidade de cinco pessoas, sendo elas quatro tripulantes e um piloto.

A autonomia do veículo é estimada em 100 quilômetros, permitindo cobrir trajetos urbanos curtos, como conexões entre cidades e centros comerciais.

Embraer iniciou os testes de "carro voador" em 2026 | Foto: Divulgação | Embraer

Até o momento, existem cerca de 3 mil unidades de carros voadores encomendadas. A Eve pretende iniciar as entregas dos eVTOLs em 2027.

A empresa projeta que a frota mundial de eVTOLs chegue a 30 mil unidades até 2045. Esperando que mais de 3 bilhões de passageiros sejam transportados nesse período.

É estimado que a operação e as vendas dos “carros voadores” possam gerar uma receita de US$ 280 bilhões (mais de R$ 1,5 trilhão) até 2045.