HOME > POLÍTICA
ÚLTIMOS AJUSTES

Petrobras anuncia retomada de operações de fábrica na Bahia em janeiro

Retorno das atividades da Fafen deve gerar mais de 2,5 mil empregos diretos e indiretos

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

19/12/2025 - 19:26 h
Fafen de Camaçari será reaberta em janeiro de 2026.
A Petrobras anunciou que a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), localizada em Camaçari, está em fase final de manutenção e se prepara para reiniciar a produção em janeiro de 2026.

De acordo com a estatal, o comissionamento da planta já começou com as equipes realizando os alinhamentos das utilidades para viabilizar os testes de sistemas e equipamentos, visando a garantir segurança e eficiência na retomada das unidades de processamento.

Para assegurar o fornecimento de gás natural — matéria-prima fundamental para a produção de amônia e ureia — e viabilizar a continuidade da retomada, a Petrobras e a Bahiagás formalizaram, no dia 12 de dezembro, um contrato para movimentação de gás canalizado destinado à indústria. O acordo prevê movimentar via duto 1,2 milhão de m³/dia de gás.

Operação da Fafen será retomada em Camaçari
Fafen´s vão reduzir dependência de fertilizantes no Brasil
Deyvid Bacelar defende reincorporação das Fafens da Bahia e Sergipe

“A retomada da produção de fertilizantes na Fafen-BA contribuirá para recuperar a capacidade nacional de insumos estratégicos para o agronegócio, ampliando o portfólio da Petrobras e garantindo uma alternativa rentável para o consumo do gás natural produzido no Brasil”, afirma William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras.

A unidade produzirá amônia, ureia perolada e ARLA-32, contando ainda com os Terminais Marítimos de Amônia e de Ureia localizados no Porto de Aratu, em Candeias (BA), para a movimentação de produtos.

Geração de empregos

Em outubro, a Petrobras já tinha anunciado a retomada da produção de ureia no Brasil, após anos de paralisação das Fafens. As unidades da Bahia e de Sergipe serão as primeiras a voltar a operar, marcando o retorno da produção nacional do insumo essencial para a agricultura.

O investimento inicial para a fase de retomada foi de R$ 38 milhões, destinados à manutenção e à recuperação das condições operacionais, que ficaram paradas por vários anos.

A Petrobras assinou um contrato de cinco anos, no valor total de R$ 520 milhões, para operação e manutenção das unidades da Bahia e de Sergipe. A retomada deve gerar mais de 2,5 mil empregos diretos e indiretos durante o processo.

A reativação das Fafens integra o novo ciclo de investimentos da estatal no setor de fertilizantes, considerado estratégico para reduzir a dependência do Brasil de produtos importados e fortalecer a cadeia do agronegócio.

