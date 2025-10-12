Menu
ECONOMIA
RETOMADA

Fafen´s vão reduzir dependência de fertilizantes no Brasil

Reativação das plantas da Bahia, Sergipe e Paraná vai permitir à Petrobras atender 20% da demanda nacional

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 14:37 h
Reativação das Fafen´s é mais uma marca da retomada de investimentos da Petrobras
Com o fim da hibernação das fábricas de fertilizantes nitrogenados (Fafen´s) da Bahia e de Sergipe, a Petrobras prevê atender 20% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil já em 2026.

A Fafen da Bahia, instalada no pólo petroquímico de Camaçari, deverá atender 5% do mercado de ureia, enquanto a fábrica de Sergipe atenderá 7% da demanda. Os outros 8% serão produzidos pela unidade do Paraná, chamada Ansa, que já iniciou a retomada.

Ao participar de evento na Bahia, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a companhia trabalha para também colocar em operação a fábrica de fertilizantes nitrogenados UFN-III, em Mato Grosso do Sul, que responderá por 15% da demanda nacional.

“Essa (UFN-III) já está sendo contratada, a obra vai ficar pronta, e quando ela estiver pronta, nós vamos ser capazes, o sistema Petrobras vai ser capaz de entregar 35% de todo o fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa”, disse a executiva, durante discurso ao lado de Lula.

Retorno dos investimentos

A retomada de investimentos na área de fertilizantes atende a anseios do presidente, que defendeu desde o início do seu mandato o retorno de investimentos da estatal no setor, uma vez que o Brasil, uma potência agrícola, é fortemente dependente de importações de fertilizantes.

Petrobras detalha plano bilionário de investimentos para a Bahia
Petrobras anuncia retomada de investimentos na Bahia com foco em setor naval
Petrobras reativa fábrica na Bahia e deve gerar mais de 2 mil empregos
Petrobras abre mais de 40 vagas para Jovem Aprendiz em Salvador

“Com as políticas públicas emanadas do governo federal e com os nossos acionistas, sejam eles governamentais ou privados, nós estamos cientes, presidente Lula, do papel estratégico da Petrobras”, disse Chambriard.

“Não vamos esquecer de que se trata de uma empresa estatal e nós estamos muito orgulhosos de poder proporcionar cada vez mais desenvolvimento para o nosso país.”

O evento, nesta quinta-feira, 9, marcou o anúncio de investimentos da Petrobras de aproximadamente R$2,6 bilhões na Bahia, incluindo encomendas para o setor naval e fábrica de fertilizantes no Estado.

x