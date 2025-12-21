Trends digitais impulsionam o desejo de compra de 63% dos brasileiros

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas em todo o Brasil - Foto: Divulgação | Freepik

O hábito de comprar alternando entre lojas físicas e plataformas digitais já faz parte do dia a dia do brasileiro. Um levantamento realizado pela Wake, empresa especializada em soluções digitais, aponta que 92,7% dos consumidores utilizam mais de um canal antes de concluir uma compra. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas em todo o Brasil.

Segundo o estudo, o consumidor atual não se define mais como exclusivamente online ou presencial. Ele transita com naturalidade entre diferentes ambientes, escolhendo aquele que oferece mais conveniência em cada etapa da jornada de compra.

As redes sociais desempenham papel central na descoberta de novos produtos. Cerca de 63,9% dos entrevistados afirmam encontrar novidades diretamente no feed de aplicativos, enquanto 62,6% recorrem a ferramentas de busca para localizar o que desejam. A influência do conteúdo digital vai além da exposição: 56,3% dizem que produtos viralizados aumentam a intenção de compra, com plataformas como TikTok Shop e Instagram impactando mais da metade dos consumidores.

Apesar do forte apelo do ambiente digital, a decisão final de compra ainda passa pela confiança. A credibilidade do vendedor se mostra determinante, e ferramentas que reforçam a segurança do consumidor funcionam como diferencial competitivo.

De acordo com o levantamento, 80,3% dos brasileiros se sentem mais inclinados a comprar quando têm acesso a avaliações de outros clientes. Além disso, 69,4% já desistiram de uma compra em marketplaces por causa da má reputação do vendedor.

A integração entre os canais físico e digital também influencia diretamente o consumo. Para 45,8% dos entrevistados, a coerência entre os diferentes pontos de contato da marca é essencial para a decisão de compra.

