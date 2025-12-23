Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Quais são as 10 marcas de café proibidas no Brasil em 2025? Veja lista

Foram identificadas irregularidades na composição e problemas sanitários

Carla Melo

Por Carla Melo

23/12/2025 - 11:04 h | Atualizada em 23/12/2025 - 11:53
Pó de café
Pó de café -

Em 2025, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), proibiu e determinou a remoção de lotes de 10 marcas de café ou “bebidas sabor café”, após identificar irregularidades na composição e problemas sanitários.

Na segunda-feira, 22, o MAPA determinou o recolhimento de 23 lotes de quatro marcas, considerados impróprios para consumo.

Além disso, outras seis marcas tiveram a venda proibida ao longo de 2025 em ações do governo federal, conduzidas pela Anvisa, com apoio do Ministério da Agricultura e de autoridades estaduais.

Marcas com lotes recolhidos

As quatro marcas que tiveram lotes recolhidos pelo Ministério da Agricultura, após análises laboratoriais identificarem matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido por lei, foram:

  • Terra da Gente (18 lotes)
  • Jalapão (2 lotes)
  • Made in Brazil (2 lotes)
  • Q-Delícia (1 lote)

Segundo o ministério, a desclassificação dos produtos ocorreu após análises laboratoriais identificarem matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido por lei, que é de 1%.

Marcas proibidas

Entre as seis marcas proibidas em 2025, algumas foram classificadas como café fake, por utilizarem ingredientes diferentes do café. Outras foram vetadas por problemas sanitários ou irregularidades nas empresas responsáveis.

O MAPA determinou o recolhimento de 23 lotes de quatro marcas na segunda
Foto: Reprodução

As marcas proibidas foram:

  • Melissa (“pó para preparo de bebida sabor café”) – junho
  • Pingo Preto (“pó para preparo de bebida sabor café”) – junho
  • Oficial do Brasil (“bebida sabor café”) – junho
  • Café Câmara – setembro
  • Fellow Criativo, da Cafellow (“pó para preparo de café") – outubro
  • Vibe Coffee (produtos fabricados até 14 de dezembro de 2025) – novembro

x