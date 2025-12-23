ECONOMIA
Você tem direito? Mais de R$ 145 mi de abono salarial podem ser sacados
Valor precisa ser retirado até a próxima segunda-feira, 29
Por Luiza Nascimento
Cerca de R$ 145,7 milhões de abono empresarial PIS/Pasep podem ser sacados até a próxima segunda-feira, 29. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 141.628 mil trabalhadores ainda não receberam os valores.
Quem perder o prazo terá de aguardar convocação especial do MTE para ter acesso ao benefício.
No calendário deste ano, 26.537.809 milhões de trabalhadores tinham direito ao benefício. Desses, 26.396.181 (99,47%) já receberam, totalizando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.
O benefício é referente ao ano-base de 2023 e também inclui revisões de pagamentos dos cinco anos anteriores.
Quem tem direito?
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Ter recebido até dois salários mínimos de remuneração média mensal no período trabalhado;
- Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.
Como consultar?
Leia Também:
A consulta ao Abono Salarial pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pelos seguintes canais:
- Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site);
- Portal Gov.br.
Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.
Como sacar?
O pagamento do Abono Salarial é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.
Na Caixa, o valor é pago prioritariamente por:
- Crédito em conta corrente ou poupança;
- Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.
Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.
No Banco do Brasil, o pagamento ocorre por:
- Crédito em conta bancária;
- Transferência via Pix ou TED;
- Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes