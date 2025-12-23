Menu
ECONOMIA

Você tem direito? Mais de R$ 145 mi de abono salarial podem ser sacados

Valor precisa ser retirado até a próxima segunda-feira, 29

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 7:49 h
Imagem ilustrativa da imagem Você tem direito? Mais de R$ 145 mi de abono salarial podem ser sacados
-

Cerca de R$ 145,7 milhões de abono empresarial PIS/Pasep podem ser sacados até a próxima segunda-feira, 29. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 141.628 mil trabalhadores ainda não receberam os valores.

Quem perder o prazo terá de aguardar convocação especial do MTE para ter acesso ao benefício.

No calendário deste ano, 26.537.809 milhões de trabalhadores tinham direito ao benefício. Desses, 26.396.181 (99,47%) já receberam, totalizando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.

O benefício é referente ao ano-base de 2023 e também inclui revisões de pagamentos dos cinco anos anteriores.

Quem tem direito?

  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Ter recebido até dois salários mínimos de remuneração média mensal no período trabalhado;
  • Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;
  • Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Como consultar?

A consulta ao Abono Salarial pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pelos seguintes canais:

  • Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site);
  • Portal Gov.br.

Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.

Como sacar?

O pagamento do Abono Salarial é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.

Na Caixa, o valor é pago prioritariamente por:

  • Crédito em conta corrente ou poupança;
  • Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.

No Banco do Brasil, o pagamento ocorre por:

  • Crédito em conta bancária;
  • Transferência via Pix ou TED;
  • Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.

x