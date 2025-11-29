Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ex-chacrete morre após ataque de pitbull do próprio filho

Artista estava internada há mais de um mês e teve o braço amputado devido à gravidade dos ferimentos

Luan Julião

Por Luan Julião

29/11/2025 - 19:28 h
Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80
Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80 -

A ex-assistente de palco do Chacrinha, Neulizete de Souza Ferraz, a Lia Hollywood, morreu na manhã de sexta-feira, 28, após mais de um mês internada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos. Ela não resistiu às complicações provocadas pelo ataque do pitbull de seu filho, ocorrido na casa da família, na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia.

O ataque deixou Neulizete, de 66 anos, com ferimentos profundos nos braços, rosto e pernas, além de fraturas expostas. Socorrida inicialmente no Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, ela foi transferida para o Roberto Chabo, onde precisou amputar o braço direito devido à gravidade das lesões.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nesta sexta, após uma piora repentina, foi entubada e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, a primeira com cerca de nove minutos de duração e acabou morrendo.

Pessoas próximas à família relataram que o pitbull já tinha histórico de agressões e que algumas vítimas chegaram a solicitar medidas protetivas contra o tutor do animal.

Leia Também:

Responsável por ataque no Cefet estava afastado há dois meses
Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador
Socorristas são assaltados enquanto trabalhavam no interior da Bahia

O corpo de Neulizete será sepultado no domingo, 30, no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia. Conhecida por sua passagem marcante pelos programas de Chacrinha nas décadas de 1970 e 1980, ela integrou o grupo de chacretes ao lado de Rita Cadillac e Índia Potira.

Seu nome artístico, Lia Hollywood, foi inspirado na atriz Lia Torá, primeira brasileira a atuar em produções cinematográficas nos Estados Unidos.

Embora o ataque tenha ocorrido há mais de um mês, a investigação policial só foi instaurada após a morte da ex-chacrete. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) e enviado para análise da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que ainda não divulgou a tipificação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque de pitbull chacretes Chacrinha investigação policial Lia Hollywood Neulizete de Souza Ferraz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

x