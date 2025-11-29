Ex-chacrete morre após ataque de pitbull do próprio filho

Lia Hollywood marcou época como chacrete nos anos 70 e 80 - Foto: Reprodução

A ex-assistente de palco do Chacrinha, Neulizete de Souza Ferraz, a Lia Hollywood, morreu na manhã de sexta-feira, 28, após mais de um mês internada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos. Ela não resistiu às complicações provocadas pelo ataque do pitbull de seu filho, ocorrido na casa da família, na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia.

O ataque deixou Neulizete, de 66 anos, com ferimentos profundos nos braços, rosto e pernas, além de fraturas expostas. Socorrida inicialmente no Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, ela foi transferida para o Roberto Chabo, onde precisou amputar o braço direito devido à gravidade das lesões.

Nesta sexta, após uma piora repentina, foi entubada e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, a primeira com cerca de nove minutos de duração e acabou morrendo.

Pessoas próximas à família relataram que o pitbull já tinha histórico de agressões e que algumas vítimas chegaram a solicitar medidas protetivas contra o tutor do animal.

O corpo de Neulizete será sepultado no domingo, 30, no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia. Conhecida por sua passagem marcante pelos programas de Chacrinha nas décadas de 1970 e 1980, ela integrou o grupo de chacretes ao lado de Rita Cadillac e Índia Potira.

Seu nome artístico, Lia Hollywood, foi inspirado na atriz Lia Torá, primeira brasileira a atuar em produções cinematográficas nos Estados Unidos.

Embora o ataque tenha ocorrido há mais de um mês, a investigação policial só foi instaurada após a morte da ex-chacrete. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) e enviado para análise da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que ainda não divulgou a tipificação do crime.