POLÍCIA
Socorristas são assaltados enquanto trabalhavam no interior da Bahia
Brigada lamentou o episódio e informou que o número de emergência já foi restabelecido.
Por Luan Julião
Dois socorristas da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses foram surpreendidos por criminosos enquanto trabalhavam na zona rural de Riachão do Jacuípe, na tarde de sexta-feira, 28. O assalto aconteceu por volta das 17h30, nas proximidades da Barragem da Laranjeira.
Segundo relatos, os profissionais caminhavam pelo local quando dois homens em uma motocicleta anunciaram o roubo, levando três aparelhos celulares, sendo que um deles era usado para receber chamadas de emergência.
Leia Também:
Em nota, a brigada lamentou o episódio e informou que o número de emergência foi restabelecido, garantindo que o atendimento à população continue normalmente.
A Delegacia Territorial (DT) de Riachão do Jacuípe investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para localizar os celulares roubados e identificar os suspeitos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes