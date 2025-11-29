Socorristas são assaltados enquanto trabalhavam no interior da Bahia

Ação criminosa ocorreu na região da Barragem da Laranjeira - Foto: Divulgação

Dois socorristas da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses foram surpreendidos por criminosos enquanto trabalhavam na zona rural de Riachão do Jacuípe, na tarde de sexta-feira, 28. O assalto aconteceu por volta das 17h30, nas proximidades da Barragem da Laranjeira.

Segundo relatos, os profissionais caminhavam pelo local quando dois homens em uma motocicleta anunciaram o roubo, levando três aparelhos celulares, sendo que um deles era usado para receber chamadas de emergência.

Em nota, a brigada lamentou o episódio e informou que o número de emergência foi restabelecido, garantindo que o atendimento à população continue normalmente.

A Delegacia Territorial (DT) de Riachão do Jacuípe investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para localizar os celulares roubados e identificar os suspeitos.