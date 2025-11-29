"Calvo do Campari", influenciador RedPill, é preso por agredir a namorada

Defesa da vítima classifica a situação como gravíssima - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador de conteúdo RedPill, Thiago Schutz, 37, conhecido na internet como "Calvo do Campari" e atuante como coach de masculinidade, voltou ao centro de uma controvérsia policial. Ele foi detido na noite de sexta-feira, 28, em flagrante, após ser acusado de agredir a namorada, de 30 anos, em um episódio de violência doméstica ocorrido em Salto, no interior paulista.

A mulher relatou à polícia que, durante a madrugada, foi alvo de agressões físicas e de uma tentativa de estupro. O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil descreve que a discussão começou quando ela se recusou a manter relações sexuais com o 'Calvo do Campari'.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o documento, Schutz reagiu com violência, desferindo chutes e tapas, puxando-a pelos cabelos e atingindo-a no rosto. A vítima conseguiu escapar da casa e acionou a Polícia Militar.

O exame de corpo de delito confirmou a gravidade das agressões. O laudo registrou múltiplas lesões distribuídas pelo rosto e pelos membros da vítima, apontando que ela foi alvo de "no mínimo, 11 agressões que violaram sua integridade física, distribuídas pela face e pelos membros superiores e inferiores, incluindo sinais de tentativa de defesa."

A advogada da vítima, Nayara Thibes, classificou o caso como "gravíssimo" e ressaltou que, além das agressões, houve tentativa de violência sexual. "Além de agressão, houve tentativa de estupro. É muito sério mesmo", declarou.

Mesmo diante das acusações, Schutz deixou a prisão após a audiência de custódia. A Justiça concedeu liberdade provisória e estabeleceu uma medida protetiva urgente que impede o influenciador de se aproximar da vítima ou de seus familiares, presencialmente ou por meios digitais. A defesa da mulher informou que pretende solicitar a prisão preventiva do agressor.

Histórico de ameaças

Não é a primeira vez que Thiago Schutz se envolve em denúncias. Em 2023, ele foi acusado de ameaçar as atrizes Livia La Gatto e Bruna Volpi, que divulgaram nas redes sociais vídeos criticando seu comportamento. Na ocasião, ele enviou mensagens exigindo que o conteúdo fosse retirado do ar, afirmando que, caso contrário, seria "processo ou bala".

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo foi aceita pela Justiça em março daquele ano, transformando Schutz em réu.

Meses depois, o influenciador tentou minimizar o episódio nas redes sociais, alegando que usa linguagem carregada de palavrões e que o termo não tinha conotação literal. "Bala" — segundo ele — teria sido empregado no sentido de resolver um problema. "É a forma que eu me comunico, tá? Não tenho vergonha de falar dessa forma", afirmou à época.