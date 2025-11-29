Campeonato de sinuca em bar é interrompido por assalto

- Foto: Reprodução

Um campeonato de sinuca, realizado em um bar em São Paulo, foi interrompido por um assalto, na última semana. A cena foi transmitida por uma live no Youtube.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, os criminosos chegaram ao estabelecimento em duas motocicletas, portando armas de fogo. Eles procuraram por R$ 4 mil, que o ganhador receberia como premiação. No entanto, justamente no intuito de evitar roubos, o montante não fica mais no bar e o vencedor recebe a quantia via Pix.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como não encontraram a quantia em dinheiro, os suspeitos assaltaram os clientes do bar, subtraindo um valor aproximado de R$ 5 mil. Além do montante em dinheiro, os ladrões roubaram carteiras e documentos, celulares e chaves de motos e carros.

14 vítimas e 1 BO

A polícia chegou momentos depois do crime, mas não conseguiu encontrar os ladrões, nem recuperar os bens roubados. Cerca de 14 pessoas foram lesadas, mas apenas uma vítima rehgistrou boletim de ocorrência.

O homem que realizou a denúncia teve a carteira levada, além de cartões de banco e cerca de R$ 400.