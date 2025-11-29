Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

Manifestantes incendiaram objetos e impediram passagem de veículos

Luan Julião

Por Luan Julião

29/11/2025 - 18:19 h | Atualizada em 29/11/2025 - 19:02
Protesto interrompeu completamente o fluxo de veículos
Protesto interrompeu completamente o fluxo de veículos -

Um protesto realizado na tarde deste sábado, 29, causou transtornos para moradores e motoristas que trafegavam pela avenida Gal Costa, no sentido BR-324. Segundo informações preliminares, um grupo de pessoas ateou fogo em objetos, bloqueando totalmente a via para quem seguia em direção à rodovia federal.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça visível de diversos pontos do bairro, além de motoristas tentando retornar pela contramão para escapar do bloqueio. A avenida é uma das mais movimentadas da região e uma importante ligação entre a avenida Paralela e a BR-324.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Socorristas são assaltados enquanto trabalhavam no interior da Bahia
Facção venezuelana aliada do PCC entra na mira do governo americano
Campeonato de sinuca em bar é interrompido por assalto

Até o momento, não há informações sobre prisões ou feridos, e não foi confirmado se a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência ou sobre o motivo do protesto.

Veja vídeos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avenida gal costa bloqueio de via br-324 notícias locais protesto Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Protesto interrompeu completamente o fluxo de veículos
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Protesto interrompeu completamente o fluxo de veículos
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Protesto interrompeu completamente o fluxo de veículos
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Protesto interrompeu completamente o fluxo de veículos
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x