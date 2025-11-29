VÍDEO
Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador
Manifestantes incendiaram objetos e impediram passagem de veículos
Por Luan Julião
Um protesto realizado na tarde deste sábado, 29, causou transtornos para moradores e motoristas que trafegavam pela avenida Gal Costa, no sentido BR-324. Segundo informações preliminares, um grupo de pessoas ateou fogo em objetos, bloqueando totalmente a via para quem seguia em direção à rodovia federal.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça visível de diversos pontos do bairro, além de motoristas tentando retornar pela contramão para escapar do bloqueio. A avenida é uma das mais movimentadas da região e uma importante ligação entre a avenida Paralela e a BR-324.
Até o momento, não há informações sobre prisões ou feridos, e não foi confirmado se a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência ou sobre o motivo do protesto.
Veja vídeos
