Sargento da PM é preso por suspeita de chefiar milícia no oeste da Bahia
Esta é a segunda vez que militar é preso no estado
Por Gabriela Araújo
Um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar (PM), identificado como Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, voltou a ser preso por suspeita de chefiar um grupo de milícia no oeste baiano, principalmente, na cidade de Correntina.
A nova prisão do militar foi deflagrada durante uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), denominada de “Terra Justa”, na última quinta-feira, 23, após decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).
Em nota, o órgão baiano diz que a ação teve o intuito de “desarticular uma milícia armada que atua há mais de uma década na região oeste. O grupo é apontado como responsável por práticas violentas em conflitos agrários”.
O grupo é apontado pelos seguintes delitos:
- Ameaças;
- Agressões;
- Destruição de propriedade;
- Expulsão de comunidades tradicionais;
- Utilização de empresas de segurança privada como fachada.
O sargento, de acordo com o MP, já havia sido denunciado na primeira fase da Operação. Na segunda fase, ele foi denunciado pelos seguintes crimes:
- de organização criminosa;
- lavagem de capitais, em razão da estruturação de um esquema voltado à ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade miliciana.
As investigações revelaram indícios de movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada, que ultrapassaram R$ 29 milhões entre 2021 e 2024, além de indícios de negociações de armamento pesado e práticas de “pistolagem”.
