TERRA JUSTA

Sargento da PM é preso por suspeita de chefiar milícia no oeste da Bahia

Esta é a segunda vez que militar é preso no estado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

24/12/2025 - 14:04 h
PM foi identificado como Carlos Erlani Gonçalves dos Santos
PM foi identificado como Carlos Erlani Gonçalves dos Santos -

Um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar (PM), identificado como Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, voltou a ser preso por suspeita de chefiar um grupo de milícia no oeste baiano, principalmente, na cidade de Correntina.

A nova prisão do militar foi deflagrada durante uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), denominada de “Terra Justa”, na última quinta-feira, 23, após decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Em nota, o órgão baiano diz que a ação teve o intuito de “desarticular uma milícia armada que atua há mais de uma década na região oeste. O grupo é apontado como responsável por práticas violentas em conflitos agrários”.

O grupo é apontado pelos seguintes delitos:

  • Ameaças;
  • Agressões;
  • Destruição de propriedade;
  • Expulsão de comunidades tradicionais;
  • Utilização de empresas de segurança privada como fachada.

O sargento, de acordo com o MP, já havia sido denunciado na primeira fase da Operação. Na segunda fase, ele foi denunciado pelos seguintes crimes:

  • de organização criminosa;
  • lavagem de capitais, em razão da estruturação de um esquema voltado à ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade miliciana.

As investigações revelaram indícios de movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada, que ultrapassaram R$ 29 milhões entre 2021 e 2024, além de indícios de negociações de armamento pesado e práticas de “pistolagem”.

