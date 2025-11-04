Menu
Ex-sargento do Exército é preso por extorsão e sequestro em Salvador

Homem foi identificado por policiais militares no bairro de Vila Canária

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/11/2025 - 6:22 h
Ex-militar foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polin

Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso nesta segunda-feira, 3, em Salvador, suspeito de envolvimento em crimes de extorsão mediante sequestro e de integrar uma organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Márcio Vinicius Souza Oliveira foi localizado e detido por policiais militares no bairro de Vila Canária, após o cumprimento de um mandado de prisão em aberto.

O ex-militar foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou por exames legais e ficou à disposição da Justiça.

Leia Também:

Inusitado: homem é preso com viatura da PM falsificada
Homem é encontrado morto após esfaquear namorada
Menino de 7 anos vai atrás da PM e salva mãe de agressão na Bahia

Em nota, o Comando da 6ª Região Militar informou que Márcio Vinicius foi desligado do Exército em 2020 por indisciplina. No mesmo ano, ele já havia sido preso pelos mesmos crimes.

x