Ex-sargento do Exército é preso por extorsão e sequestro em Salvador

Ex-militar foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polin - Foto: Divulgação/Ascom-PC

Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso nesta segunda-feira, 3, em Salvador, suspeito de envolvimento em crimes de extorsão mediante sequestro e de integrar uma organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Márcio Vinicius Souza Oliveira foi localizado e detido por policiais militares no bairro de Vila Canária, após o cumprimento de um mandado de prisão em aberto.

O ex-militar foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou por exames legais e ficou à disposição da Justiça.

Em nota, o Comando da 6ª Região Militar informou que Márcio Vinicius foi desligado do Exército em 2020 por indisciplina. No mesmo ano, ele já havia sido preso pelos mesmos crimes.