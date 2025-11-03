Inusitado: homem é preso com viatura da PM falsificada

Além das modificações, automóvel estava com restrição de roubo - Foto: Reprodução Polícia Militar Ceará

Em um caso inusitado registrado na tarde deste domingo, 2, um homem, de 33 anos, foi preso na localidade de Sítio Arroz, zona rural de Mulungu, no interior do Ceará, após ser flagrado com um revólver e uma viatura falsificada da Polícia Militar. A prisão aconteceu durante uma operação realizada com o apoio do setor de Inteligência da corporação.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que não teve o nome revelado, seria integrante de um grupo criminoso e foi preso em poder de um revólver e 12 munições. Ainda segundo a PM, em um imóvel ligado a ele, foi localizado um veículo roubado, adulterado com cores e adesivos semelhantes aos das viaturas oficiais da corporação.

Autuado por porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de veículo, o homem foi conduzido às Delegacias Municipais de Baturité e Guaramiranga. Ele já tem antecedentes criminais por receptação, furto, porte ilegal de arma, ameaça, vias de fato e infrações previstas na Lei Maria da Penha.