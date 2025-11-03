Homem é encontrado morto após esfaquear namorada

Rodrigo só parou de esfaquear a namorada quando o cabo da faca quebrou - Foto: Reprodução

Momentos depois de tentar matar a namorada a facadas, um homem identificado apenas pelo prenome Rodrigo foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira,3, em Santa Bárbara, cidade do interior da Bahia. Segundo informações de populares, o suspeito atacou a jovem com diversos golpes de faca e, em seguida, fugiu.

Testemunhas relataram ainda que Rodrigo só parou de esfaquear a mulher quando o cabo da faca quebrou. A vítima foi levada para uma unidade de saúde com a lâmina cravada na cabeça e passou por cirurgia. O estado de saúde dela é considerado grave.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio e apura as circunstâncias da morte de Rodrigo, que foi localizado por amigos pouco tempo após o crime. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.