Homem é preso na Bahia por extorquir famílias de vítimas de homicídio

Além da Bahia, homem agia também em Alagoas - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na segunda-feira, 22, em Caraíbas, no sudoeste do estado, um homem, de 27 anos, suspeito de extorquir familiares de vítimas de homicídios em diversas cidades baianas e em outros estados.

Segundo as investigações, o suspeito, que não teve o nome revelado, monitorava mortes violentas na internet e usava essas informações para ameaçar parentes, alegando ser integrante de grupos criminosos e exigindo pagamentos sob falsas acusações.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para coagir os familiares, ele informava que as vítimas tinham dívidas relacionadas a drogas e mandava fotos de armas de fogo. Em algumas situações, o suspeito chegou a zombar das forças de segurança, acreditando que não seria alcançado.

O homem atuava em municípios baianos como Eunápolis, Itabuna, Barreiras, Conceição do Jacuípe, Candiba e Salvador, além de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Entre os casos investigados, estão as ameaças à família de um motorista por aplicativo e de um jovem morto dentro de uma academia, ambos em Eunápolis. Já em Salvador, a mãe de uma vítima foi pressionada a fazer pagamentos logo após o assassinato do filho.

A polícia informou ainda que o suspeito já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo em Minas Gerais. No cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Caraíbas, foram apreendidos um celular e um dispositivo de armazenamento de dados. Ele será encaminhado ao Conjunto Penal de Eunápolis.