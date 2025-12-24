Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem engole 80 cápsulas de cocaína e é preso em aeroporto

Durante a abordagem ele confirmou a ingestão das cápsulas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/12/2025 - 15:07 h
Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo
Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo -

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira, 23, um homem de 36 anos de idade que transportava consigo cerca de 80 cápsulas de cocaína ingeridas no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, ele havia sido abordado durante uma fiscalização de rotina enquanto tentava embarcar em um voo com destino a Paris, na França. O nome do preso não foi divulgado,

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a abordagem, ele confirmou ter feito a ingestão das 80 cápsulas contendo a droga. Segundo a PF, ele vai responder por tráfico internacional de drogas.

Leia Também:

Tribunal do crime? Corpo em decomposição é encontrado na Bahia
Homem é preso na Bahia por extorquir famílias de vítimas de homicídio
Sargento da PM é preso por suspeita de chefiar milícia no oeste da Bahia
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho

Ele foi encaminhado a um hospital sob custódia policial devido ao risco à sua saúde provocado pela ingestão da droga.

Até a manhã desta quarta-feira, 24, ele havia expelido 57 cápsulas.

Ainda de acordo com a PF, o suspeito vai seguir internado até que todas as cápsulas com a droga sejam eliminadas.

Após isso, ele será levado ao sistema prisional do estado onde ficará à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

drogas Polícia polícia federal Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x