Homem engole 80 cápsulas de cocaína e é preso em aeroporto

Homem é preso por ingerir 80 cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo - Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira, 23, um homem de 36 anos de idade que transportava consigo cerca de 80 cápsulas de cocaína ingeridas no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, ele havia sido abordado durante uma fiscalização de rotina enquanto tentava embarcar em um voo com destino a Paris, na França. O nome do preso não foi divulgado,

Durante a abordagem, ele confirmou ter feito a ingestão das 80 cápsulas contendo a droga. Segundo a PF, ele vai responder por tráfico internacional de drogas.

Ele foi encaminhado a um hospital sob custódia policial devido ao risco à sua saúde provocado pela ingestão da droga.

Até a manhã desta quarta-feira, 24, ele havia expelido 57 cápsulas.

Ainda de acordo com a PF, o suspeito vai seguir internado até que todas as cápsulas com a droga sejam eliminadas.

Após isso, ele será levado ao sistema prisional do estado onde ficará à disposição da Justiça.