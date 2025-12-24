Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Feminicídio: empresária é morta a facadas pelo ex-companheiro

Delegacia de Defesa da Mulher conduz as investigações do caso

Luan Julião

Por Luan Julião

24/12/2025 - 16:52 h
Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha
Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha -

Uma empresária de 39 anos foi vítima de um crime de feminicídio na tarde desta terça-feira, 23, no município de Icó, localizado no interior do Ceará. O crime aconteceu dentro de uma residência situada na Rua São José, na região central da cidade. A vítima foi identificada como Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha.

As investigações iniciais apontam que o autor do ataque foi o ex-companheiro da empresária, um homem de 47 anos, que não teria aceitado o término do relacionamento. Após desferir golpes de faca contra Lily Rocha, ele tirou a própria vida no mesmo local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Ceará, da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e, ao chegarem à residência, localizaram os corpos do ex-casal.

Leia Também:

Suspeito de matar jogador de futebol é encontrado morto na Bahia
Rejeitado por garotas de programa, homem atira em cliente de bar
Mulher suspeita de mandar matar o irmão é solta por engano na Bahia

Lily Rocha era proprietária de um restaurante especializado em comida japonesa na cidade de Icó. O estabelecimento suspendeu as atividades após o ocorrido.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, que conduz as apurações tratando o episódio como feminicídio seguido de suicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará empresária feminicídio investigações policiais suicídio Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x