Feminicídio: empresária é morta a facadas pelo ex-companheiro

Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma empresária de 39 anos foi vítima de um crime de feminicídio na tarde desta terça-feira, 23, no município de Icó, localizado no interior do Ceará. O crime aconteceu dentro de uma residência situada na Rua São José, na região central da cidade. A vítima foi identificada como Maria Francely Rocha da Silva, conhecida como Lily Rocha.

As investigações iniciais apontam que o autor do ataque foi o ex-companheiro da empresária, um homem de 47 anos, que não teria aceitado o término do relacionamento. Após desferir golpes de faca contra Lily Rocha, ele tirou a própria vida no mesmo local.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Ceará, da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e, ao chegarem à residência, localizaram os corpos do ex-casal.

Lily Rocha era proprietária de um restaurante especializado em comida japonesa na cidade de Icó. O estabelecimento suspendeu as atividades após o ocorrido.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, que conduz as apurações tratando o episódio como feminicídio seguido de suicídio.