Suspeito de matar jogador de futebol é encontrado morto na Bahia

Suspeito de envolvimento na morte de um jogador de futebol, em agosto de 2022, Igor Vinícius Alves de Jesus, de 25 anos, foi encontrado morto na noite de domingo, 21, em uma área de mata, na Rua Taguatinga, em Feira de Santana, a cerca de 115 KM de Salvador. Ele estava desaparecido há várias semanas.

Informações preliminares apontam que ele foi morto com tiros na cabeça e cortes na região do tórax. O local onde o corpo dele foi localizado, fica a cerca de 1 quilômetro do condomínio Vida Nova Caraíbas, no bairro Campo do Gado Novo.

Segundo familiares, Igor estava desaparecido desde o dia 21 de novembro último, quando foi levado à força de casa por homens, ainda não identificados, por volta das 22h. As irmãs informaram ainda que ele era envolvido com o tráfico de drogas e já tinha passagens pela polícia.

As circunstâncias do crime estão sendo apuradas por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana.

Antecedentes criminais

Igor Vinícius já havia sido preso por tráfico de drogas e era acusado de participação na morte do jogador de futebol Jonatas Silva de Jesus, de 21 anos, executado a tiros no dia 23 de agosto de 2022, no bairro Asa Branca.

O crime ocorreu na Rua G, ao lado da quadra de esportes do Residencial Vida Nova. Jonatas morava no mesmo residencial e foi atingido por disparos efetuados por dois homens. Conforme as investigações, Igor Vinícius teria sido um dos autores dos disparos.

Agora, a polícia tenta esclarecer se a morte de Igor Vinícius tem relação com crimes passados ou com o envolvimento dele em atividades ilícitas. As informações são do Acorda Cidade.