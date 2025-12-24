Menu
FORAGIDA DA JUSTIÇA

Mulher suspeita de mandar matar o irmão é solta por engano na Bahia

Ela está com mandado de prisão preventiva em aberto e é considerada foragida

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

24/12/2025 - 15:29 h
Mulher contratou dois homens para matar o irmão
-

Eliane Quintino Santos, de 33 anos, mulher suspeita de planejar a morte do irmão, Lucas Quintino Sena, é considerada foragida da Justiça. Ela foi liberada da prisão temporária antes que sua prisão preventiva fosse efetivada. Informações de inteligência indicam que ela pode estar escondida em Trancoso ou Caraíva, no extremo sul do estado. Elaine estava presa desde o dia 26 de setembro último.

As investigações apontaram que a mulher é mentora do assassinato do irmão. O crime ocorreu em 23 de setembro deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, Eliane teria planejado o homicídio motivada por vingança, já que acreditava que o familiar havia estuprado a filha dela. Entretanto, conforme as autoridades, contradições nas declarações sugeriram que a alegação da mulher serviu apenas como pretexto para matar o irmão.

Elaine é procurada pela polícia
Foto: Reprodução

A polícia teve acesso a algumas provas, incluindo áudios, em que Eliane falava sobre o desejo de que seu irmão, Lucas, fosse morto. Os responsáveis pelo crime, George dos Santos, Tatu, e Patrick Silva da Conceição, conhecido pelos apelidos Rud, BK e Babidi, invadiram a casa da vítima, na Rua Princesa Isabel, em Itabela, e atiraram contra ela.

O rapaz dormia, quando foi executado. Na cena do crime, foi deixado um cartaz com inscrições relacionadas à falsa acusação de abuso sexual. George e Patrick estão presos preventivamente. A Polícia Civil de Itabela e o Ministério Público pedem que informações sobre o paradeiro de Elaine seja repassada imediatamente às autoridades. Não é preciso se identificar.

x