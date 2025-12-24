Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Médicos apontam ansiedade e crises de soluço em Bolsonaro

Ex-presidente será submetido a cirurgia de hérnia inguinal nesta quinta-feira

Luan Julião

Por Luan Julião

24/12/2025 - 17:44 h
Bolsonaro internado
Bolsonaro internado -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por uma nova intervenção cirúrgica nos próximos dias, em meio a um quadro clínico que envolve questões físicas e emocionais. De acordo com a equipe médica responsável pelo acompanhamento, ele apresenta sintomas de ansiedade e abatimento emocional, além de complicações relacionadas a hérnias inguinais e crises recorrentes de soluço.

Segundo o cardiologista Brasil Ramos Caiado, o estado emocional do ex-chefe do Executivo tem impacto direto no seu bem-estar. “O presidente está deprimido um pouco pela situação que ele está passando, bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço que atrapalha o sono dele, então ele fica muito incomodado com isso”, declarou o médico.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cirurgia para correção de hérnias inguinais bilaterais está programada para esta quinta-feira (25), dia de Natal. O procedimento será realizado sob anestesia geral e deve ter duração estimada entre três e quatro horas. A previsão é de que Bolsonaro permaneça internado por um período que pode variar de cinco a sete dias.

Leia Também:

Novo decreto obriga cinemas a exibirem filmes brasileiros
Em ano eleitoral, Lula pretende criar mais um ministério; saiba qual
Além do BC, Moraes teria pressionado a PF para salvar Banco Master

Além dessa intervenção, a equipe médica avalia a realização de um segundo procedimento. Conforme explicou o cirurgião-geral Cláudio Birolini, a cirurgia das hérnias não tem relação direta com os episódios de soluço. “Então, a cirurgia das hérnias, não vai atuar nas crises de soluço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”, afirmou. Para tratar o problema, está previsto um bloqueio anestésico, descrito pelo médico como uma “injeção de anestesia próximo ao nervo”, que deve ser feito no início da próxima semana.

Birolini destacou que a técnica laparoscópica foi descartada devido ao histórico de cirurgias abdominais do ex-presidente. Intervenções anteriores resultaram em aderências que impedem a adoção desse método. A última cirurgia enfrentada por Bolsonaro teve como finalidade liberar aderências intestinais e reconstruir o abdômen.

Desta vez, a abordagem será feita por meio da abertura da parede abdominal, na região da virilha, permitindo corrigir a saída de conteúdo intestinal característica das hérnias inguinais. A equipe médica avalia que o procedimento deve transcorrer sem intercorrências.

“Naturalmente que a gente vai mantê-lo aqui pelo período necessário para que ele tenha um tempo suficiente para fazer um autocuidado em vista da situação atual que ele enfrenta”, disse Birolini.

De acordo com o cirurgião, o surgimento das hérnias está associado tanto à idade quanto ao histórico clínico do ex-presidente. Os episódios frequentes de soluço também teriam contribuído para o quadro, ao aumentar a pressão intra-abdominal e favorecer a manifestação da condição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ansiedade cuidados médicos Hérnias inguinais intervenção cirúrgica Jair Bolsonaro saúde mental

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro internado
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bolsonaro internado
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Bolsonaro internado
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro internado
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x