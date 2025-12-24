Médicos apontam ansiedade e crises de soluço em Bolsonaro

Bolsonaro internado - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Flávio Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por uma nova intervenção cirúrgica nos próximos dias, em meio a um quadro clínico que envolve questões físicas e emocionais. De acordo com a equipe médica responsável pelo acompanhamento, ele apresenta sintomas de ansiedade e abatimento emocional, além de complicações relacionadas a hérnias inguinais e crises recorrentes de soluço.

Segundo o cardiologista Brasil Ramos Caiado, o estado emocional do ex-chefe do Executivo tem impacto direto no seu bem-estar. “O presidente está deprimido um pouco pela situação que ele está passando, bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço que atrapalha o sono dele, então ele fica muito incomodado com isso”, declarou o médico.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A cirurgia para correção de hérnias inguinais bilaterais está programada para esta quinta-feira (25), dia de Natal. O procedimento será realizado sob anestesia geral e deve ter duração estimada entre três e quatro horas. A previsão é de que Bolsonaro permaneça internado por um período que pode variar de cinco a sete dias.

Além dessa intervenção, a equipe médica avalia a realização de um segundo procedimento. Conforme explicou o cirurgião-geral Cláudio Birolini, a cirurgia das hérnias não tem relação direta com os episódios de soluço. “Então, a cirurgia das hérnias, não vai atuar nas crises de soluço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”, afirmou. Para tratar o problema, está previsto um bloqueio anestésico, descrito pelo médico como uma “injeção de anestesia próximo ao nervo”, que deve ser feito no início da próxima semana.

Birolini destacou que a técnica laparoscópica foi descartada devido ao histórico de cirurgias abdominais do ex-presidente. Intervenções anteriores resultaram em aderências que impedem a adoção desse método. A última cirurgia enfrentada por Bolsonaro teve como finalidade liberar aderências intestinais e reconstruir o abdômen.

Desta vez, a abordagem será feita por meio da abertura da parede abdominal, na região da virilha, permitindo corrigir a saída de conteúdo intestinal característica das hérnias inguinais. A equipe médica avalia que o procedimento deve transcorrer sem intercorrências.

“Naturalmente que a gente vai mantê-lo aqui pelo período necessário para que ele tenha um tempo suficiente para fazer um autocuidado em vista da situação atual que ele enfrenta”, disse Birolini.

De acordo com o cirurgião, o surgimento das hérnias está associado tanto à idade quanto ao histórico clínico do ex-presidente. Os episódios frequentes de soluço também teriam contribuído para o quadro, ao aumentar a pressão intra-abdominal e favorecer a manifestação da condição.