POLÍTICA
POLÍTICA

Em mensagem de Natal, Michelle Bolsonaro cita "traições de pessoas próximas"

Mulher de Bolsonaro ainda pediu orações ao ex-presidente

Por Gabriela Araújo

25/12/2025 - 11:15 h
A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL)pediu que seus apoiadores não se abalem com ataques e mencionou "traições" com pessoas próximas durante mensagem de Natal veiculada na véspera do feriado, na quarta-feira, 24.

“O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso país e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixe abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. Sigam em frente deixando de lado as decepções”, disse a ex-primeira-dama.

A mensagem da mulher de Bolsonaro foi divulgada no mesmo dia em que o presidente Lula (PT) compartilhou o seu comunicado de Natal, que foi ao ar em cadeia de rádio e TV.

Michelle ainda pediu ainda orações para Bolsonaro e para as famílias injustiçadas, sem citar nominalmente nenhum apoiador do ex-presidente. Ela também não falou dos filhos do ex-presidente nem sobre a pré-candidatura do enteado Flávio Bolsonaro à Presidência.

Em tom calmo, a ex-primeira-dama ainda disse: “2025 foi um ano muito difícil para todos nós, mas precisamos crer que todas as dificuldades que enfrentamos e ainda vamos enfrentar estão nos fazendo mais fortes a cada dia. A nossa luz também brilhará e a esperança encherá os nossos lares".

Por fim, a primeira-dama citou o nascimento de Jesus para elucidar a situação do país.

"Aquela noite fria em Belém foi iluminada e aquecida pelo nascimento de Jesus e é esse mesmo Jesus que hoje segue à nossa frente iluminando os nossos caminhos e alargando as veredas para que passemos ilesos pelo vale sombrio que se instalou em nosso país”.

