SOB OBSERVAÇÃO

Bolsonaro não tem previsão de alta após cirurgia

Cirurgião disse que não houve nenhuma intercorrência no procedimento

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

25/12/2025 - 19:10 h
Bolsonaro se recupera de cirurgia.
Bolsonaro se recupera de cirurgia.

Os médicos responsáveis pela cirurgia de hérnia inguinal de Jair Bolsonaro (PL) disseram que o ex-presidente ainda não tem previsão de alta. No final da tarde, Bolsonaro acordou da sedação e foi encaminhado para o quarto. A cirurgia foi realizada na manhã desta quinta-feira, 25, no hospital DF Star, em Brasília e durou cerca de 4 horas.

Em entrevista coletiva, o cirurgião do ex-presidente, Cláudio Birolini, disse que não houve nenhuma intercorrência na cirurgia. "Ele tomou a anestesia geral, mas já acordou e está no quarto", explicou o médico à imprensa.

O procedimento foi pedido pela defesa e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na terça-feira, 23.

Horas após a cirurgia, Bolsonaro segue em "otimização do tratamento clínico dos soluços", segundo nota divulgada pelo hospital. Uma nova cirurgia para tratar os soluços pode ser feita nos próximos dias.

