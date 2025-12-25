SOB OBSERVAÇÃO
Bolsonaro não tem previsão de alta após cirurgia
Cirurgião disse que não houve nenhuma intercorrência no procedimento
Por Anderson Ramos
Os médicos responsáveis pela cirurgia de hérnia inguinal de Jair Bolsonaro (PL) disseram que o ex-presidente ainda não tem previsão de alta. No final da tarde, Bolsonaro acordou da sedação e foi encaminhado para o quarto. A cirurgia foi realizada na manhã desta quinta-feira, 25, no hospital DF Star, em Brasília e durou cerca de 4 horas.
Em entrevista coletiva, o cirurgião do ex-presidente, Cláudio Birolini, disse que não houve nenhuma intercorrência na cirurgia. "Ele tomou a anestesia geral, mas já acordou e está no quarto", explicou o médico à imprensa.
O procedimento foi pedido pela defesa e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na terça-feira, 23.
Horas após a cirurgia, Bolsonaro segue em "otimização do tratamento clínico dos soluços", segundo nota divulgada pelo hospital. Uma nova cirurgia para tratar os soluços pode ser feita nos próximos dias.
