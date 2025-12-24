Cirurgia de Bolsonaro é grave? Médico explica procedimento

Bolsonaro internado - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Flávio Bolsonaro

O médico Cláudio Birolini, cirurgião-geral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), descartou "riscos de complicações" no procedimento cirúrgico que o político será submetido na próxima quinta-feira, 25, quando se celebra o feriado do Natal.

O profissional diz que a cirurgia de hérnia inguinal, que ocorrerá no Hospital DF Star, em Brasília, será "padronizada com menor risco de complicações" e deve durar cerca de três a quatro horas. Antes, ele será submetido aos exames pré-operatórios.

Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

As declarações do médico foram dadas durante entrevista ao Broadcast, sistema de notícias do Grupo O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar na manhã desta quarta-feira, 24, e segue acompanhado da sua mulher, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro deixa prisão pela 1ª vez para realizar cirurgia

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a prisão nesta quarta-feira, 24, pela primeira vez, desde que foi preso no dia 22 de novembro.

Para sair da unidade e da sala de Estado-Maior, ele será escoltado, com transporte e segurança feitos pela corporação até a unidade de saúde. Na unidade hospitalar, ele será vigiado por dois policiais na porta de seu quarto, além de seguranças na entrada do hospital.

Comboio saída da polícia federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro com destino ao Hospital DF Star. | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A autorização para a cirurgia foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos da trama golpista. Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico.

