Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Cirurgia de Bolsonaro é grave? Médico explica procedimento

Ex-presidente já está internado no Hospital DF Star para procedimento cirúrgico

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

24/12/2025 - 12:34 h | Atualizada em 24/12/2025 - 13:21
Bolsonaro internado
Bolsonaro internado -

O médico Cláudio Birolini, cirurgião-geral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), descartou "riscos de complicações" no procedimento cirúrgico que o político será submetido na próxima quinta-feira, 25, quando se celebra o feriado do Natal.

O profissional diz que a cirurgia de hérnia inguinal, que ocorrerá no Hospital DF Star, em Brasília, será "padronizada com menor risco de complicações" e deve durar cerca de três a quatro horas. Antes, ele será submetido aos exames pré-operatórios.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios.
Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

As declarações do médico foram dadas durante entrevista ao Broadcast, sistema de notícias do Grupo O Estado de S. Paulo.

Leia Também:

Impedido de acompanhar pai, Carlos Bolsonaro fica na porta de hospital
Médico diz que cirurgia de Bolsonaro é padronizada e de baixo risco
Bolsonaro deixa prisão pela 1ª vez para realizar cirurgia

Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar na manhã desta quarta-feira, 24, e segue acompanhado da sua mulher, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro deixa prisão pela 1ª vez para realizar cirurgia

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a prisão nesta quarta-feira, 24, pela primeira vez, desde que foi preso no dia 22 de novembro.

Para sair da unidade e da sala de Estado-Maior, ele será escoltado, com transporte e segurança feitos pela corporação até a unidade de saúde. Na unidade hospitalar, ele será vigiado por dois policiais na porta de seu quarto, além de seguranças na entrada do hospital.

Comboio saída da polícia federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro com destino ao Hospital DF Star.
Comboio saída da polícia federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro com destino ao Hospital DF Star. | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A autorização para a cirurgia foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos da trama golpista. Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsobaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro internado
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bolsonaro internado
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Bolsonaro internado
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro internado
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x